Макс Корж угодил в скандал

26 декабря 2025, 09:56

Mash: организаторам концерта Макса Коржа в Казахстане грозит иск на 20 млн рублей

Макс Корж (Фото: Инстаграм*/maxkorzhmus)

Организаторам концерта Макса Коржа в Казахстане грозит коллективный иск на 20 миллионов рублей. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.