Макс Корж угодил в скандал
Организаторам концерта Макса Коржа в Казахстане грозит коллективный иск на 20 миллионов рублей. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.
Артист должен был выступить на Центральном стадионе Алматы еще в сентябре этого года. Ради этого даже подготовили специальные туры для граждан России стоимостью 50 тысяч рублей. В них входила дорога, жилье и само выступление. Всего продали порядка 35 тысяч билетов.
Однако за несколько часов до концерта организаторы объявили о его отмене. Причиной назвали выход футбольного клуба «Кайрат» в Лигу Чемпионов. За четыре месяца деньги за билеты людям так и не вернули. Артист и его агенты отказываются от комментариев.
