Машина Долиной трижды за вечер приезжала к дому в Хамовниках после решения о выселении певицы

26 декабря 2025, 00:11

Автомобиль Долиной за пять часов трижды приезжал к дому в столичных Хамовниках

Лариса Долина (Фото: Instagram* @larisa.dolina.official)

Автомобиль народной артистки РФ Ларисы Долиной за пять часов трижды приезжал к дому в Хамовниках, где находится её бывшая квартира. Об этом пишет РИА Новости.





В первый раз машина подъехала к зданию 25 декабря в 17:51 по московскому времени. Мужчина, назвавший имя певицы в домофон, вошел в подъезд. Долина вышла из дома в сопровождении этого человека и уехала.



Тот же автомобиль вновь появился у дома в 20:50, заехал на подземную парковку и вскоре уехал, а затем вернулся в 22:21. Находилась ли сама певица в салоне во второй и третий раз — неизвестно.



