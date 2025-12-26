Машина Долиной трижды за вечер приезжала к дому в Хамовниках после решения о выселении певицы
Автомобиль Долиной за пять часов трижды приезжал к дому в столичных Хамовниках
Автомобиль народной артистки РФ Ларисы Долиной за пять часов трижды приезжал к дому в Хамовниках, где находится её бывшая квартира. Об этом пишет РИА Новости.
В первый раз машина подъехала к зданию 25 декабря в 17:51 по московскому времени. Мужчина, назвавший имя певицы в домофон, вошел в подъезд. Долина вышла из дома в сопровождении этого человека и уехала.
Тот же автомобиль вновь появился у дома в 20:50, заехал на подземную парковку и вскоре уехал, а затем вернулся в 22:21. Находилась ли сама певица в салоне во второй и третий раз — неизвестно.
Ранее в четверг Мосгорсуд удовлетворил иск Полины Лурье к Ларисе Долиной и членам её семьи. Суд постановил выселить Долину из квартиры в Хамовниках, купленной у неё Полиной Лурье, а также снять с регистрационного учета дочь и внучку звезды.
Решение вступило в силу немедленно, и народная артистка РФ покинула свое бывшее жильё.
Напомним, что 24 декабря концерт Долиной в московском баре Petter собрал практически полный зал. Выступление состоялось на площадке, рассчитанной на 93 места. Билеты раскупили, несмотря на приличную стоимость (от 9,5 до 15,5 тысячи рублей на человека).