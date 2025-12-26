Достижения.рф

Машина Долиной трижды за вечер приезжала к дому в Хамовниках после решения о выселении певицы

Лариса Долина (Фото: Instagram* @larisa.dolina.official)

Автомобиль народной артистки РФ Ларисы Долиной за пять часов трижды приезжал к дому в Хамовниках, где находится её бывшая квартира. Об этом пишет РИА Новости.



В первый раз машина подъехала к зданию 25 декабря в 17:51 по московскому времени. Мужчина, назвавший имя певицы в домофон, вошел в подъезд. Долина вышла из дома в сопровождении этого человека и уехала.

Тот же автомобиль вновь появился у дома в 20:50, заехал на подземную парковку и вскоре уехал, а затем вернулся в 22:21. Находилась ли сама певица в салоне во второй и третий раз — неизвестно.

Ранее в четверг Мосгорсуд удовлетворил иск Полины Лурье к Ларисе Долиной и членам её семьи. Суд постановил выселить Долину из квартиры в Хамовниках, купленной у неё Полиной Лурье, а также снять с регистрационного учета дочь и внучку звезды.

Решение вступило в силу немедленно, и народная артистка РФ покинула свое бывшее жильё.

Напомним, что 24 декабря концерт Долиной в московском баре Petter собрал практически полный зал. Выступление состоялось на площадке, рассчитанной на 93 места. Билеты раскупили, несмотря на приличную стоимость (от 9,5 до 15,5 тысячи рублей на человека).

Мария Моисеева

