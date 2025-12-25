«Очень большая потеря»: Александра Урсуляк высказалась о смерти Веры Алентовой
Александра Урсуляк назвала смерть Веры Алентовой трагедией для театра
Актриса Александра Урсуляк высказалась о смерти Веры Алентовой, с которой много лет работала в Театре имени Пушкина.
В разговоре с NEWS.ru она призналась, что уход Веры Валентиновны стал тяжёлым ударом и для неё лично, и для всего театрального сообщества.
По словам Урсуляк, Алентова всегда была для неё примером истинного служения профессии — честного, дисциплинированного и преданного искусству.
«Она для меня всегда была примером актрисы, которая по-настоящему служила искусству преданно и верно, дисциплинированно и очень честно. Для нашего театра это очень большая потеря, и я соболезную всей её семье и близким», — сказала актриса.Напомним, Вере Алентовой стало плохо во время церемонии прощания с актёром Анатолием Лобоцким. Артистку экстренно вынесли из здания на носилках и госпитализировали, однако спасти её не удалось. Звезда фильма «Москва слезам не верит» скончалась спустя несколько часов. Ей было 83 года.