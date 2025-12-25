«Очень большая потеря»: Александра Урсуляк высказалась о смерти Веры Алентовой

25 декабря 2025, 19:28

Александра Урсуляк назвала смерть Веры Алентовой трагедией для театра

Александра Урсуляк (Фото: Instagram* / @sashaursula)

Актриса Александра Урсуляк высказалась о смерти Веры Алентовой, с которой много лет работала в Театре имени Пушкина.





В разговоре с NEWS.ru она призналась, что уход Веры Валентиновны стал тяжёлым ударом и для неё лично, и для всего театрального сообщества.



По словам Урсуляк, Алентова всегда была для неё примером истинного служения профессии — честного, дисциплинированного и преданного искусству.





«Она для меня всегда была примером актрисы, которая по-настоящему служила искусству преданно и верно, дисциплинированно и очень честно. Для нашего театра это очень большая потеря, и я соболезную всей её семье и близким», — сказала актриса.