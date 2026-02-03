Измена мужа и трое детей: как складывался творческий путь Александры Урсуляк и почему ее отец был против актерской карьеры дочери?
Александра Сергеевна Урсуляк — одна из самых известных российских актрис театра, кино и телевидения. Она является ведущей артисткой Московского драматического театра имени Пушкина, а также является лауреатом кинопремии «Золотой орёл». Зрителям она хорошо знакома по спектаклям «Добрый человек из Сезуана» и «Кабаре», а также по сериалам «Пингвины моей мамы», «Хорошая жена» и «Гранд». 4 февраля Александре Урсуляк исполняется 43 года. О её личной жизни и профессиональном пути, — в материале «Радио 1».
Биография Александры Урсуляк: ранние годы и семьяБудущая актриса родилась 4 февраля 1983 года в Москве. Её отец — известный режиссёр Сергей Урсуляк, автор культового сериала «Ликвидация». Мать — актриса Галина Надирли.
Несмотря на то что Александра с детства была окружена театральной средой, путь в профессию оказался для неё неочевидным. В интервью актриса признавалась, что в детстве не испытывала особого интереса к закулисной жизни и часто скучала на репетициях отца.
«Я часто бывала на репетициях у папы и всегда засыпала в кресле. Мне казалось, что это бесконечно скучно — смотреть, как взрослые по сотому разу повторяют одну и ту же сцену», — вспоминала Урсуляк.Родители Александры развелись ещё до того, как она пошла в школу. Вскоре Сергей Урсуляк женился на актрисе Лике Нифонтовой и 1989 году у него родилась дочь Дарья, которая впоследствии также стала актрисой.
После распада семьи большую часть времени Александра проводила с бабушкой и дедушкой. Особое влияние на неё оказал дед, благодаря которому она с ранних лет соприкоснулась с азербайджанской культурой.
«Дедушка очень много занимался мною. Я слышала его язык, он меня немножко учил. Сам всю жизнь прожил в Москве, но говорил по-русски с сильным акцентом. Это забавно звучало. Дедушка читал мне азербайджанскую поэзию, пел народные песни. Мы с ним играли в нарды исключительно на азербайджанском языке, я могла не произнести ни единого русского слова. И ещё восточная музыка мне нравится», — рассказывала актриса.
Учёба и трудный подростковый периодАлександра училась в обычной школе, параллельно занималась музыкой и танцами. Позже вместе с матерью стала участницей ансамбля народной песни «Обереги».
Подростковый возраст оказался непростым: девочка перестала интересоваться учёбой, регулярно пропускала занятия и в итоге ее отчислили. Решением проблемы стал переезд к бабушке-учительнице в Бирюлёво, где строгий контроль помогал ей вернуться к нормальному учебному ритму. В этот период отец также стал активно участвовать в её воспитании.
Поступление в Школу-студию МХАТКогда пришло время выбирать профессию, Александра решила попробовать себя в актёрстве. Однако отец возразил этой идее, отметив, что не уверен в её артистическом потенциале. Тем не менее Урсуляк приняла решение идти до конца: в случае неудачи она собиралась навсегда забыть о театральной карьере.
Однако она успешно поступила в Школу-студию МХАТ, где училась на одном курсе с Дарьей Мороз и Сергеем Лазаревым. Среди её педагогов были Роман Козак, Дмитрий Брусникин, Алла Покровская и другие выдающиеся мастера сцены.
«Есть те, кто меняет атмосферу в воздухе, настолько сильно они энергетически заряжены. К таким людям я отношу Романа Ефимовича Козака, Дмитрия Владимировича Брусникина, Аллу Борисовну Покровскую, Аллу Михайловну Сигалову, Юрия Николаевича Бутусова. Алла Михайловна вообще из меня человека сделала», — делилась Александра.
Театр имени Пушкина и путь к признаниюПосле окончания вуза в 2003 году Александру Урсуляк приняли в труппу Театра имени Пушкина. Первое время ей доверяли эпизодические роли, однако вскоре режиссёры разглядели в ней редкое сочетание внутренней силы и уязвимости. Одной из первых крупных работ стала роль Джульетты в постановке Романа Козака, где её партнёром выступил Сергей Лазарев.
Настоящим театральным прорывом стала роль Шен Те в спектакле «Добрый человек из Сезуана». За эту работу Урсуляк была удостоена «Золотой маски», «Хрустальной Турандот» и премии «Звезда театрала».
«Это была сложнейшая роль. Шен Те — персонаж, который живёт в двух ипостасях: добрая и нежная женщина превращается в жесткого и бескомпромиссного мужчину. Я буквально растворялась в этой героине», — признавалась артистка.
Мюзиклы и новые сценические вершиныВ 2014 году Александра сыграла Велму Келли в российской версии мюзикла «Чикаго» на сцене МДМ. Среди других значимых театральных работ — спектакли «Бешеные деньги», «Дамский портной» и «Офис».
В 2020 году состоялась премьера спектакля «Поле» в постановке Марины Брусникиной, где Урсуляк исполнила главную роль. А в 2023 году она вновь получила «Золотую маску» — на этот раз как лучшая актриса мюзикла за роль Салли Боулз в спектакле «Кабаре» Театра наций.
Карьера Александры Урсуляк в кино и сериалахДебют актрисы в кино состоялся в 2003 году в сериале «Вокзал» режиссёра Андрея Кавуна. Съёмки проходили в Москве и Минске.
Позднее она появилась в мелодраме «Дурная кровь», где работала с Павлом Прилучным, Романом Курцыным и Андреем Ильиным. На протяжении многих лет Урсуляк снималась в проектах разных жанров, постепенно наращивая экранную узнаваемость.
Заметным этапом стала роль в фильме «Время первых» (2017), где она сыграла Светлану Леонову. Именно после этой работы Сергей Урсуляк впервые пригласил дочь в собственный проект — сериал «Ненастье».
«Пока нам трудно работать вместе. Существует если не страх, то трепет из-за большой ответственности — я не могу подвести родного человека, должна выложиться максимально. А в актёрской профессии необходима определённая доля безответственности — это же зона игры, фантазии, лёгкости», — отмечала актриса.
Популярные сериалы и признание зрителейШирокая аудитория запомнила Александру Урсуляк по сериалу «Гранд», в котором снималась несколько сезонов. В 2018 году актриса снялась в российской адаптации сериала «Хорошая жена», исполнив роль адвоката Алисы Филипповой.
Высокие оценки получил и сериал «Пингвины моей мамы», где актриса сыграла мать подростка, который рассказывает о своих переживаниях из-за кризиса в семье. Проект затронул важные темы взаимоотношений родителей и детей.
«Это вымышленные родители, но мне кажется, самое ужасное в том, что вот все мы такие именно и есть… Просто мы настолько не замечаем деталей, мы часто не видим себя со стороны, а для наших детей, для подростков мы выглядим именно так! Мы именно так одержимы своими представлениями о мире, абсолютно не учитывая то, что происходит в душе у детей», — подчёркивала Урсуляк.Одним из заметных проектов 2023 года стал сериал Amore more, посвящённый кризису семейных отношений после пандемии. Кроме того, Александра снялась в комедийном сериале «Против всех», рассказывающем о жизни семьи Занозиных, где центрального персонажа сыграл Николай Добрынин.
Личная жизнь Александры УрсулякАлександра Урсуляк предпочитает держать личную жизнь в стороне от публичного обсуждения, считая, что внимание зрителей должно быть сосредоточено на её профессиональных работах, а не на деталях биографии. Тем не менее в личных социальных сетях актрисы время от времени появляются фотографии близких ей людей, что неизбежно вызывает интерес аудитории.
Первый брак: актёр Александр Голубев
Первым супругом Александры Урсуляк стал актёр Александр Голубев, известный по ролям в фильмах и сериалах «Бумер-2», «Курсанты», «Охота на пиранью» и ряду других проектов. Их знакомство произошло на съёмочной площадке сериала «Полный вперёд». Общение быстро переросло в серьёзный роман — спустя всего несколько недель после начала отношений пара стала жить вместе.
В 2005 году Александра и Александр поженились, а в 2006-м у супругов родилась дочь Анна.
«Так рано выскакивать замуж было совершенно необязательно, просто я очень искренне полюбила прекрасного человека. Что делать, если тебе 21? Папа нам на свадьбу подарил конверт с деньгами и написал: "Дорогие дети, поздравляю с вашим первым браком". Тепло и с юмором, но, в общем, всё было понятно», — рассказывала Урсуляк.В 2008 году в семье появилась вторая дочь — Анастасия. Несмотря на наличие двоих детей и внешнее благополучие, сохранить отношения супругам не удалось. По информации из окружения актёров, причиной расставания стала измена со стороны Голубева, с которой Александра мириться не стала.
«Фамилию разлучницы никто не запомнил. Она девица яркая, с изюминкой. Ей кто-то сказал, что, мол, Голубев человек женатый и такие, как она, к нему на каждом проекте в очередь выстраиваются, а девушка заявила: "Таких, как я, больше нет! Я особенная!"», — рассказывали представители съёмочной группы.После развода бывшие супруги сохранили тёплые отношения и продолжают совместно участвовать в воспитании дочерей.
Отношения с Андреем Розендентом и рождение третьего ребёнка
После развода Александра Урсуляк долгое время не появлялась на публике с новым партнёром. Однако в 2017 году на премьере фильма «Время первых» актриса вышла в свободном наряде, что породило слухи о беременности.
Отцом ребёнка называли музыканта Андрея Розендента — скрипача и актёра, который младше Урсуляк на шесть лет. На тот момент информация официально не подтверждалась.
«Тяжесть от расставания долго проходила, такие вещи не заживают в одну секунду. Я вообще решила, что детей родила, программу выполнила и могу теперь совершенно спокойно жить в своё удовольствие — влюбляться, встречаться, с кем хочу, не собиралась иметь никаких серьёзных отношений», — делилась артистка.В августе 2017 года Александра Урсуляк родила третьего ребёнка — сына Владимира, которого назвали в честь дедушки. Отцом мальчика стал именно Андрей Розендент, что окончательно подтвердило догадки публики.
Характер Урсуляк и отношение к новым проектамПо словам Александры Урсуляк, она обладает непростым, эмоциональным и вспыльчивым характером. Вывести её из равновесия могут бытовые мелочи и беспорядок. При этом актриса подчёркивает, что с детьми у неё сложились доверительные и близкие отношения. Она считает главным достижением то, что её дети выросли воспитанными, самостоятельными и гармоничными людьми.
Александра Урсуляк признаётся, что с возрастом стала спокойнее относиться к масштабным профессиональным амбициям. По её словам, она уже не строит мечты о совместных проектах с зарубежными звёздами, хотя и не исключает, что подобное может произойти.
Урсуляк стала лауреатом премии «Золотой орёл» в номинации «Лучшая женская роль». Награду она получила за работу в фильме «Смотри на меня!», где исполнила образ многодетной матери и бывшей оперной певицы Нины Левицкой.
Александра Урсуляк сегодняСегодня актриса активно востребована как в театре, так и в кино, и давно перестала восприниматься исключительно как «дочь известного режиссёра».
«Папа уже стал переживать: "Ты во всех интервью говоришь так, будто я тебя в подвале со стянутыми скотчем руками держал, чтобы ты только артисткой не стала". В общем, бедный папа получает за то, что отговаривал меня в своё время. Хотя я его прекрасно понимаю. Родитель — это же ходячий страх. Когда ребёнок стоит над пропастью и хочет сделать шаг, любой крикнет: "Не надо! Остановись!"», — признаётся Урсуляк.В 2026 году ожидается премьера исторической драмы «Арсеньев» с участием Александры Урсуляк, где главную роль исполнит Евгений Миронов. При этом Урсуляк подчёркивает, что в последние годы стала более избирательной в выборе ролей, отдавая приоритет семье.