Измена мужа и трое детей: как складывался творческий путь Александры Урсуляк и почему ее отец был против актерской карьеры дочери?

03 февраля 2026, 11:26

Александра Урсуляк (фото: РИА Новости / Екатерина Чеснокова)

Александра Сергеевна Урсуляк — одна из самых известных российских актрис театра, кино и телевидения. Она является ведущей артисткой Московского драматического театра имени Пушкина, а также является лауреатом кинопремии «Золотой орёл». Зрителям она хорошо знакома по спектаклям «Добрый человек из Сезуана» и «Кабаре», а также по сериалам «Пингвины моей мамы», «Хорошая жена» и «Гранд». 4 февраля Александре Урсуляк исполняется 43 года. О её личной жизни и профессиональном пути, — в материале «Радио 1».





Содержание Биография Александры Урсуляк: ранние годы и семья Учёба и трудный подростковый период Поступление в Школу-студию МХАТ Театр имени Пушкина и путь к признанию Мюзиклы и новые сценические вершины Карьера Александры Урсуляк в кино и сериалах Популярные сериалы и признание зрителей Личная жизнь Александры Урсуляк Характер Урсуляк и отношение к новым проектам Александра Урсуляк сегодня

Биография Александры Урсуляк: ранние годы и семья

«Я часто бывала на репетициях у папы и всегда засыпала в кресле. Мне казалось, что это бесконечно скучно — смотреть, как взрослые по сотому разу повторяют одну и ту же сцену», — вспоминала Урсуляк.

Александра Урсуляк (фото: Instagram* / sashaursula)

«Дедушка очень много занимался мною. Я слышала его язык, он меня немножко учил. Сам всю жизнь прожил в Москве, но говорил по-русски с сильным акцентом. Это забавно звучало. Дедушка читал мне азербайджанскую поэзию, пел народные песни. Мы с ним играли в нарды исключительно на азербайджанском языке, я могла не произнести ни единого русского слова. И ещё восточная музыка мне нравится», — рассказывала актриса.

Учёба и трудный подростковый период

Поступление в Школу-студию МХАТ

Александра Урсуляк (фото: Instagram* / sashaursula)

«Есть те, кто меняет атмосферу в воздухе, настолько сильно они энергетически заряжены. К таким людям я отношу Романа Ефимовича Козака, Дмитрия Владимировича Брусникина, Аллу Борисовну Покровскую, Аллу Михайловну Сигалову, Юрия Николаевича Бутусова. Алла Михайловна вообще из меня человека сделала», — делилась Александра.

Театр имени Пушкина и путь к признанию

«Это была сложнейшая роль. Шен Те — персонаж, который живёт в двух ипостасях: добрая и нежная женщина превращается в жесткого и бескомпромиссного мужчину. Я буквально растворялась в этой героине», — признавалась артистка.

Мюзиклы и новые сценические вершины

Александра Урсуляк (фото: Instagram* / sashaursula)

Карьера Александры Урсуляк в кино и сериалах

«Пока нам трудно работать вместе. Существует если не страх, то трепет из-за большой ответственности — я не могу подвести родного человека, должна выложиться максимально. А в актёрской профессии необходима определённая доля безответственности — это же зона игры, фантазии, лёгкости», — отмечала актриса.

Александра Урсуляк (фото: Instagram* / sashaursula)

Популярные сериалы и признание зрителей

«Это вымышленные родители, но мне кажется, самое ужасное в том, что вот все мы такие именно и есть… Просто мы настолько не замечаем деталей, мы часто не видим себя со стороны, а для наших детей, для подростков мы выглядим именно так! Мы именно так одержимы своими представлениями о мире, абсолютно не учитывая то, что происходит в душе у детей», — подчёркивала Урсуляк.

Александра Урсуляк и Сергей Лавыгин (фото: Instagram* / sashaursula)

Личная жизнь Александры Урсуляк

Первый брак: актёр Александр Голубев

«Так рано выскакивать замуж было совершенно необязательно, просто я очень искренне полюбила прекрасного человека. Что делать, если тебе 21? Папа нам на свадьбу подарил конверт с деньгами и написал: "Дорогие дети, поздравляю с вашим первым браком". Тепло и с юмором, но, в общем, всё было понятно», — рассказывала Урсуляк.

Александра Урсуляк с дочкой Аней (фото: Instagram* / sashaursula)

«Фамилию разлучницы никто не запомнил. Она девица яркая, с изюминкой. Ей кто-то сказал, что, мол, Голубев человек женатый и такие, как она, к нему на каждом проекте в очередь выстраиваются, а девушка заявила: "Таких, как я, больше нет! Я особенная!"», — рассказывали представители съёмочной группы.

Отношения с Андреем Розендентом и рождение третьего ребёнка

«Тяжесть от расставания долго проходила, такие вещи не заживают в одну секунду. Я вообще решила, что детей родила, программу выполнила и могу теперь совершенно спокойно жить в своё удовольствие — влюбляться, встречаться, с кем хочу, не собиралась иметь никаких серьёзных отношений», — делилась артистка.

Александра Урсуляк и Андрей Розендент (фото: Instagram* / sashaursula)

Характер Урсуляк и отношение к новым проектам

Александра Урсуляк (фото: Instagram* / sashaursula)

Александра Урсуляк сегодня

«Папа уже стал переживать: "Ты во всех интервью говоришь так, будто я тебя в подвале со стянутыми скотчем руками держал, чтобы ты только артисткой не стала". В общем, бедный папа получает за то, что отговаривал меня в своё время. Хотя я его прекрасно понимаю. Родитель — это же ходячий страх. Когда ребёнок стоит над пропастью и хочет сделать шаг, любой крикнет: "Не надо! Остановись!"», — признаётся Урсуляк.