Исполнительница хита «Матушка-земля» раскрыла, где впервые выступит с сольным концертом

03 февраля 2026, 03:36

Певица Татьяна Куртукова даст первый сольный концерт в Москве этой зимой

Татьяна Куртукова (Фото: Instagram* @ts_makeeva)

Певица Татьяна Куртукова даст свой первый сольный концерт в Москве 21 февраля. Об этом артистка сообщила РИА Новости.





Выступление пройдёт в концертном зале «Москва». Куртукова вместе со своей командой Gamma Music готовит для этого события особенную программу, стараясь изо всех сил. Она будет рада всем, кто придет ее поддержать.



Певица отметила, что мероприятие станет для нее новым опытом — она еще ни разу не давала столь большого сольного концерта.





«Я с нетерпением жду этого дня», — призналась она.