«Я ушла из дома»: Ольга Бузова рассказала о юности и высшем образовании

02 февраля 2026, 21:55

Ольга Бузова ушла из дома в 17 лет ради театра и учёбы

Ольга Бузова (Фото: Instagram* / @buzova86)

Ольга Бузова поделилась подробностями своего пути к взрослой жизни и образованию на премьере проекта «Равиоли Оли». Об этом сообщает Super.





Артистка рассказала, как ещё в юности столкнулась с несогласием семьи, но сумела отстоять собственный выбор и добиться успеха.



По словам Бузовой, в 16 лет она мечтала поступить в театральный вуз, однако мать не одобрила этот шаг, считая актёрскую профессию слишком нестабильной. Тем не менее, будущая звезда не отказалась от своей цели. Она поступила в Санкт-Петербургский государственный университет и гордится этим достижением.





«Конечно, тогда мы все слушались родителей. Ну, я годик послушалась. В 17 лет я ушла из дома. <…> У меня хорошее образование. Я прошла очень сложный путь: 16 лет играла в театре, у нас были аншлаги во всех городах России», — призналась Бузова.