«Что попало и кто попало»: Лоза раскритиковал ANNA ASTI и Люсю Чеботину

02 февраля 2026, 15:55

Юрий Лоза высказался о современной музыке и текстах без смысла

Юрий Лоза (Фото: Instagram* / @lozayury)

Юрий Лоза поделился своим мнением о современной поп-музыке и раскритиковал тексты песен популярных артисток, включая ANNA ASTI и Люсю Чеботину. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».





По словам музыканта, современные тексты часто лишены смысла и создаются кем попало.





«Сейчас пишут что попало и кто попало. Никто понятия не имеет, кто по каким барам ходил, там одна строчка… Никто не знает, о чем плачет Голливуд. Любой текст может написать кто угодно, но он не будет иметь смысла», — заявил Лоза в эфире «Шоу Воли».