Измена мужа-джазмена, отказ от переезда в Мексику и тайная любовь к академику: тайные драмы личной жизни Валентины Толкуновой
Валентина Толкунова — певица, которую называли «душой русской песни» и «чистым родником» советской эстрады. Её тёплый, проникновенный голос, похожий на тембр флейты, знала вся страна: под «Спят усталые игрушки» засыпали дети, а «Стою на полустаночке» и «Поговори со мною, мама» пела на застольях вся страна. Она разительно отличалась от коллег по сцене: не стремилась к эпатажу, не гонялась за славой и не мелькала в скандалах, предпочитая оставаться самой собой. 12 июля певице могло бы исполниться 80 лет. О творческом пути и личной жизни артистки читайте в материале «Радио 1».
Стереотипы о «деревенскости» и начало творческого пути Валентины ТолкуновойВалентина Васильевна Толкунова родилась 12 июля 1946 года в Армавире в семье потомственных железнодорожников. Детство её прошло в станице Белореченской, а через полтора года семья перебралась в Москву, в район Ховрино. Жили в бараке, а потом в доме железнодорожников — скромно, но дружно. Мама, Евгения Николаевна, несмотря на трудности, покупала пластинки с записями Клавдии Шульженко и Леонида Утёсова, которые звучали в доме, определяя музыкальный вкус девочки.
В 10 лет она прошла конкурсный отбор и была принята в хор Центрального дома культуры железнодорожников. После окончания школы Валентина поступила в Московский институт культуры на факультет дирижёрско-хорового искусства, после чего продолжила обучение в Государственном музыкально-педагогическом институте имени Гнесиных. В 19 лет Толкунова присоединилась к ансамблю ВИО-66 под руководством Юрия Саульского. Этот коллектив был одним из самых известных джазовых составов в Советском Союзе. В течение жизни Валентина часто сталкивалась с несправедливыми стереотипами о своей «деревенскости».
По ее словам, она никогда не разбиралась в деревенской жизни.
«С малых лет я знала, что такое горячая вода и центральное отопление, у нас всегда была плита. Когда на даче я впервые увидела камин, даже не представляла, как его использовать», — вспоминала Толкунова.
Первый брак Толкуновой с Юрием СаульскимВо время работы в ансамбле между 20-летней Валентиной и 38-летним руководителем Юрием Саульским начались романтические отношения. Хиты Юрия, такие как «Черный кот», «Весенняя капель», «Лесенка», были на слуху у всей страны.
«Всем сразу было понятно, что это неравные отношения. Валя была очень юной и неопытной, а он — широко известным и признанным мастером. Юра стал для нее первым мужчиной, а она для него — одной из многих», — вспоминала Татьяна Карева, последняя жена Саульского.Их брак не заставил себя долго ждать. Саульский признавался, что вначале испытывал к Валентине искренние чувства. Валентина любила его всем сердцем, но вскоре ее чрезмерное обожание стало его раздражать. Юрий уважал талант певицы Толкуновой, однако как женщина она перестала его интересовать спустя всего 4 года брака. Более того, он стеснялся ее на светских мероприятиях.
Тяжелый разводС течением времени Саульский стал проявлять серьезный интерес к актрисе Валентине Аслановой, которая была полной противоположностью Толкуновой. Асланова отличалась яркой азербайджанской красотой, полная эмоций и страсти. Позже, уже будучи женатым, Юрий осознал, что в ней этих качеств оказалось слишком много.
«Вступая в брак с Юрой, я искренне считала, что он будет рядом со мной всю жизнь. Мне трудно понять людей, которые утверждают, что можно оставаться равнодушным к измене. Это неправда! Измена всегда болит, и это неизбежно!», — писала певица в своих воспоминаниях.Узнав об измене, Толкунова не устраивала скандалов. Она собрала вещи и уехала на дачу, где провела три месяца, и вернувшись, сообщила, что стала совершенно другим человеком. Валентина тяжело переживала и долгое время не могла простить бывшего мужа. Со временем они продолжили общение, так как Саульский, будучи человеком с миролюбивым характером, старался поддерживать дружеские отношения с теми, с кем его связывала жизнь.
Вскоре Толкунова покинула оркестр и некоторое время оставалась без работы. Она звонила композиторам, прося создать для неё что-либо. Первым, кто откликнулся, был композитор Владимир Шаинский. Его песня «Ах, Наташа!» в её исполнении быстро обрела популярность, за ней последовали и другие произведения. Иосиф Кобзон, услышав ее чистый голос, сразу же рекомендовал Валентину в Москонцерт.
Валентина Толкунова (Фото: кадр из видеоклипа «Поговори со мною мама»)
С течением времени певица изменила свой сценический образ. Она становилась все более утонченной и женственной. Однако ее голос на протяжении всего времени оставался доминирующей чертой: мощный и мелодичный.
Второй брак Толкуновой с разведчикомЧерез три года после разрыва с Юрием Саульским Валентина встретила новую любовь — дипломата Юрия Папорова, международного журналиста и члена Союза писателей. Они познакомились на её сольном выступлении в мексиканском посольстве, где он переводил её песни на испанский язык.
Папоров привлек певицу своим обаянием, веселым нравом и изысканным стилем. Разница в возрасте в 23 года Толкунову вовсе не смутила.
«При первой встрече Юрий завоевал меня своим вкусом и вниманием к одежде. Он выглядел элегантно в костюмах, отшитых опытными портными из лучших тканей. Изучая его поближе, я восхищалась его умом, глубиной и серьёзностью. Всегда тянулась к зрелым и умным мужчина», — говорила Валентина.
Папоров вскоре сделал ей предложение, и через два месяца после их знакомства они поженились. В 1977 году Валентина стала матерью. В 31 год она родила сына Николая. Когда мальчику исполнился год, Юрий отправился в многолетнюю командировку в Мексику. Спустя годы брат Толкуновой Сергей раскрыл тайну: Юрий был разведчиком.
Папоров предлагал Толкуновой оставить всё и уехать в Мексику с сыном. Однако Валентина ответила решительным отказом. Когда через 12 лет после расставания Папоров наконец вернулся в Москву, они жили вместе, но как брат и сестра, часто ночуя в разных квартирах.
«Я не смогу никогда простить мужа за то, что он оставил меня одну, уехав в Мексику», — как-то раз рассказала Валентина в беседе с Любовью Майоровой.
Настоящая любовь Валентины ТолкуновойПро личную жизнь Валентины Толкуновой долгое время ходили слухи. О Толкуновой говорили, что у нее был роман с Львом Лещенко. Но, по словам самой Валентины, всё оказалось лишь веселыми слухами.
У Толкуновой в действительности был роман на стороне, но с другим человеком. Самой большой тайной Толкуновой стал роман с академиком-ядерщиком Владимиром Барановым, который длился почти 20 лет. Они встретились в середине 1980-х, оба состояли в браке. Валентина не хотела рушить чужую семью, но чувства оказались сильнее. Директор певицы вспоминала её слова: у неё был «муж на земле» и любимый, «посланный Богом». После того как законный супруг попал в аварию и ослеп, Толкунова по совету духовника обвенчалась с ним в 2004 году, оставив Баранова. Вскоре Баранов умер от рака, полученного при ликвидации последствий в Чернобыле.
Болезнь Толкуновой и уход со сценыГлавной драмой в жизни певицы стала болезнь. В 1992 году у неё обнаружили рак груди. Она перенесла операцию, химиотерапию, добилась ремиссии, но в 2009 году болезнь вернулась — врачи нашли опухоль мозга. Несмотря на страшный диагноз, она продолжала выступать. Последние гастроли прошли в Белоруссии в феврале 2010 года: на сцене Могилёва она потеряла сознание.
Перед смертью она попросила привести священника для соборования. 22 марта 2010 года в 8 утра Валентина Толкунова скончалась в Боткинской больнице от сердечно-сосудистой недостаточности, вызванной онкологией. Похоронена она на Троекуровском кладбище в Москве вместе со своим талисманом — жемчужной нитью.