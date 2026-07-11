11 июля 2026, 16:10

Валентина Толкунова (Фото: РИА Новости/ Юрий Сомов)

Валентина Толкунова — певица, которую называли «душой русской песни» и «чистым родником» советской эстрады. Её тёплый, проникновенный голос, похожий на тембр флейты, знала вся страна: под «Спят усталые игрушки» засыпали дети, а «Стою на полустаночке» и «Поговори со мною, мама» пела на застольях вся страна. Она разительно отличалась от коллег по сцене: не стремилась к эпатажу, не гонялась за славой и не мелькала в скандалах, предпочитая оставаться самой собой. 12 июля певице могло бы исполниться 80 лет. О творческом пути и личной жизни артистки читайте в материале «Радио 1».





Содержание Стереотипы о «деревенскости» и начало творческого пути Валентины Толкуновой Первый брак Толкуновой с Юрием Саульским Тяжелый развод Второй брак Толкуновой с разведчиком Настоящая любовь Валентины Толкуновой Болезнь Толкуновой и уход со сцены

Стереотипы о «деревенскости» и начало творческого пути Валентины Толкуновой

«С малых лет я знала, что такое горячая вода и центральное отопление, у нас всегда была плита. Когда на даче я впервые увидела камин, даже не представляла, как его использовать», — вспоминала Толкунова.

Первый брак Толкуновой с Юрием Саульским

Юрий Саульский и Валентина Толкунова (Фото: скриншот д/ф «Я сегодня обеты молчанья нарушу»)

«Всем сразу было понятно, что это неравные отношения. Валя была очень юной и неопытной, а он — широко известным и признанным мастером. Юра стал для нее первым мужчиной, а она для него — одной из многих», — вспоминала Татьяна Карева, последняя жена Саульского.

Тяжелый развод

«Вступая в брак с Юрой, я искренне считала, что он будет рядом со мной всю жизнь. Мне трудно понять людей, которые утверждают, что можно оставаться равнодушным к измене. Это неправда! Измена всегда болит, и это неизбежно!», — писала певица в своих воспоминаниях.

Валентина Толкунова (Фото: кадр из видеоклипа «Поговори со мною мама»)

Второй брак Толкуновой с разведчиком

«При первой встрече Юрий завоевал меня своим вкусом и вниманием к одежде. Он выглядел элегантно в костюмах, отшитых опытными портными из лучших тканей. Изучая его поближе, я восхищалась его умом, глубиной и серьёзностью. Всегда тянулась к зрелым и умным мужчина», — говорила Валентина.

Юрий Папоров и Валентина Толкунова (Фото: скриншот д/ф «Я сегодня обеты молчанья нарушу»)

«Я не смогу никогда простить мужа за то, что он оставил меня одну, уехав в Мексику», — как-то раз рассказала Валентина в беседе с Любовью Майоровой.

Настоящая любовь Валентины Толкуновой

Лев Лещенко и Валентина Толкунова (Фото: скриншот д/ф «Я сегодня обеты молчанья нарушу»)

Болезнь Толкуновой и уход со сцены