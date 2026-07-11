Певица Шакира даст большой концерт возле египетских пирамид в Гизе

11 июля 2026, 04:28

Шакира (Фото: Instagram* / @shakira)

Спустя почти два десятилетия Шакира вернётся на египетскую сцену. Певица выступит у пирамид Гизы в ноябре, пишет NME.





Для артистки это событие будет по‑особенному значимым. Напомним, пирамиды Гизы являются единственной дошедшей до наших дней достопримечательностью из списка семи чудес света.



«Я очень рада, что буду выступать в Египте, у пирамид Гизы. Я люблю вас всех», — поделилась исполнительница в соцсетях.