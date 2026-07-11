Певица Шакира даст большой концерт возле египетских пирамид в Гизе
Спустя почти два десятилетия Шакира вернётся на египетскую сцену. Певица выступит у пирамид Гизы в ноябре, пишет NME.
Для артистки это событие будет по‑особенному значимым. Напомним, пирамиды Гизы являются единственной дошедшей до наших дней достопримечательностью из списка семи чудес света.
«Я очень рада, что буду выступать в Египте, у пирамид Гизы. Я люблю вас всех», — поделилась исполнительница в соцсетях.
В мае певица дала откровенное интервью изданию The Times, где затронула тему расставания с экс‑защитником «Барселоны» Жераром Пике. Их отношения длились 12 лет и завершились в 2022 году, став для Шакиры серьёзным эмоциональным испытанием.
В настоящий момент артистка не думает о новых романах, так как сконцентрировалась на воспитании детей и профессиональной деятельности. Одним из недавних творческих достижений Шакиры стала совместная работа с Burna Boy, посвящённая чемпионату мира по футболу 2026 года.