Раскрыто имя нового избранника Паулины Андреевой
Стала известна личность нового избранника актрисы Паулины Андреевой, бывшей жены режиссера Федора Бондарчука. Подробности о нем приводит издание StarHit в своем телеграм-канале.
Новоиспеченная пара попала на камеры в московском ресторане. Журналисты выяснили, что 37-летняя звезда сериала «Метод» встречается с 34-летним бизнесменом Андреем Суторминым. Он является сооснователем и гендиректором строительной компании Biom Development Group.
Мужчина имеет медицинское образование. Он много путешествует по миру со своей знаменитой возлюбленной. В соцсетях они публикуют снимки с одинаковыми локациями и ставят друг другу лайки.
О разводе Бондарчука и Андреевой стало известно в мае этого года. Супруги прожили вместе девять лет, однако слухи об их расставании ходили в светских кругах больше года. Все это время пара не появлялась на публике вместе, а артистка перестала публиковать совместные фотографии.
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