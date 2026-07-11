Раскрыто имя нового избранника Паулины Андреевой

11 июля 2026, 12:45

StarHit: актриса Паулина Андреева встречается с бизнесменом Андреем Суторминым

Паулина Андреева (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Стала известна личность нового избранника актрисы Паулины Андреевой, бывшей жены режиссера Федора Бондарчука. Подробности о нем приводит издание StarHit в своем телеграм-канале.