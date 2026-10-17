17 октября 2026, 15:23

Евгения Феофилактова (Фото: Instagram*/evgeniyafeofilaktova)

Евгения Феофилактова из провинциальной девушки превратилась в светскую львицу, а ее брак с Антоном Гусевым казался сказкой, но потом распался. Зато второй союз добавил интриги. Подробнее о том, как сейчас живет экс-участница скандального телепроекта «Дом-2», расскажет «Радио 1».





Содержание Биография Евгении Феофилактовой Евгения Феофилактова на «Доме-2» Измена мужа и новые отношения Криминальная тень: обвинения в мошенничестве и молчание звезды



Биография Евгении Феофилактовой

Евгения Феофилактова (Фото: Instagram*/evgeniyafeofilaktova)

Евгения Феофилактова на «Доме-2»

Измена мужа и новые отношения

«Я никогда не любила этого человека, вышла за него замуж только из-за Даниэля», — позже откровенничала она, подчёркивая, что брак был ошибкой.

Криминальная тень: обвинения в мошенничестве и молчание звезды

Евгения Феофилактова (Фото: Instagram*/evgeniyafeofilaktova)

«У меня есть подозрения, что Евгения причастна к его деяниям! Потому что они сходились после того, как он кинул её окружение на большие деньги!» — заявила Ширинова в своих соцсетях.

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