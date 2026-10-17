Измена мужа с участницей «Дома-2», брак ради сына и обвинения в криминале: как Евгения Феофилактова променяла эфиры на люкс и молчание?
Евгения Феофилактова из провинциальной девушки превратилась в светскую львицу, а ее брак с Антоном Гусевым казался сказкой, но потом распался. Зато второй союз добавил интриги. Подробнее о том, как сейчас живет экс-участница скандального телепроекта «Дом-2», расскажет «Радио 1».
Биография Евгении ФеофилактовойЕвгения Феофилактова родилась 18 октября 1985 года в Кирове. О ранних годах жизни будущей звезды известно немного: до прихода на телевидение она работала моделью, однако настоящая слава настигла её в 24 года, когда девушка переступила порог периметра «Дома-2». На проекте она быстро стала одной из самых обсуждаемых участниц: её романы с Никитой Кузнецовым, Ильёй Гажиенко и Александром Задойновым разворачивались на глазах у всей страны, а скандалы с участием блондинки обеспечивали шоу рейтинги.
Именно на телестройке Феофилактова попробовала себя в новом амплуа: вместе с близкой подругой Дарьей Пынзарь она записала несколько музыкальных композиций и даже снялась в клипах, хотя по-настоящему певицей так и не стала. Но главным её достижением стало не творчество, а умение удерживать внимание публики: даже после ухода из шоу Евгения не исчезла из информационного поля, превратившись в блогера с многомиллионной аудиторией.
Евгения Феофилактова на «Доме-2»Всем понятно, что Евгения хотела найти на проекте не только любовь, но и популярность. Романы с Никитой Кузнецовым и Ильей Гажиенко были несерьезными. Но отношения с Александром Задойновым стали одними из ярких на шоу, однако вскоре и они распались. Евгения начала встречаться с Антоном Гусевым. Отношения были стремительны, через три месяца пара объявила о помолвке, позже выяснилось, что девушка беременна. Евгения призналась, что отношения с Гусевым не были идеальными, за красивой картинкой скрывались проблемы.
Измена мужа и новые отношенияВ 2012 Евгения родила сына Даниэля. Супруги переехали в загородный дом. В 2016 отношения дали трещину. Причиной развода стала измена Антона с бывшей участницей «Дома-2» Викторией Романец. После развода Евгения сменила фамилию. В воспитании наследника Гусев участия не принимал, алименты не платил.
«Я никогда не любила этого человека, вышла за него замуж только из-за Даниэля», — позже откровенничала она, подчёркивая, что брак был ошибкой.После развода Евгения долгое время скрывала личную жизнь, но в 2021 году неожиданно вышла замуж во второй раз, тщательно оберегая имя избранника от прессы. Лишь спустя время выяснилось, что её супругом стал Денис Токарев — человек с крайне неоднозначной репутацией.
Криминальная тень: обвинения в мошенничестве и молчание звездыТихая семейная жизнь Феофилактовой с новым мужем оказалась вовсе не такой безоблачной, как казалось изначально. В 2026 году разразился громкий скандал: блогер Фарида Ширинова публично обвинила Дениса Токарева в серийном мошенничестве. По словам пострадавшей, муж звезды два года втирался к ней в доверие, а затем исчез, прихватив 750 тысяч рублей и паспорт подруги. Более того, Ширинова заявила, что жертвами Токарева стали и другие люди — от экспатов на Бали до жителей его родной станицы, а суммы долгов варьировались от 200 долларов до нескольких тысяч рублей.
Самое шокирующее в этой истории — тень подозрения, павшая на саму Феофилактову.
«У меня есть подозрения, что Евгения причастна к его деяниям! Потому что они сходились после того, как он кинул её окружение на большие деньги!» — заявила Ширинова в своих соцсетях.Пострадавшая также утверждала, что получала странные сообщения с требованиями прекратить общение с Денисом якобы от имени самой Евгении.
Пока обманутые люди подсчитывают убытки и пишут заявления, Феофилактова транслирует в блоге абсолютный дзен. На фоне новостей о криминальных схемах мужа она публикует фотографии завтраков в люксовых ресторанах Египта, принимает охапки цветов и рассуждает о важности выбора «себя и своего спокойствия».