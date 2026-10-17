«Не смогла сдержать слёз»: Майли Сайрус эмоционально почтила память крестной Долли Партон

17 октября 2026, 14:35

Майли Сайрус посвятила трогательное выступление своей крестной Долли Партон

Майли Сайрус (Фото: Instagram* / @miley)

Майли Сайрус выступила с трогательной речью, посвящённой своей крестной матери — легендарной кантри-певице Долли Партон. Во время выступления артистка не смогла сдержать эмоций и слёз, вспоминая женщину, которая занимала особое место в её жизни. Об этом сообщает Telegram-канал «Блокнот Старс».