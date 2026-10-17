«Не смогла сдержать слёз»: Майли Сайрус эмоционально почтила память крестной Долли Партон
Майли Сайрус выступила с трогательной речью, посвящённой своей крестной матери — легендарной кантри-певице Долли Партон. Во время выступления артистка не смогла сдержать эмоций и слёз, вспоминая женщину, которая занимала особое место в её жизни. Об этом сообщает Telegram-канал «Блокнот Старс».
Майли призналась, что хотела выступить именно в концертном зале «Голливуд-боул», поскольку это место связано с одним из самых ярких воспоминаний о Долли. По словам певицы, именно здесь она впервые увидела свою крестную на живом выступлении. Поэтому эта площадка стала для неё особенно значимой и подходящим местом, чтобы почтить память артистки.
В качестве музыкального трибьюта Майли исполнила знаменитую песню Долли Партон «Jolene». Эмоциональное исполнение стало данью уважения творчеству певицы и её огромному влиянию на музыкальную индустрию.
Долли Партон оставила заметный след в истории кантри-музыки и вдохновила несколько поколений артистов. Для Майли она была не только музыкальной легендой, но и близким человеком, поэтому прощание с ней оказалось особенно тяжёлым.
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