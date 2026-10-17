17 октября 2026, 13:51

Сергей Безруков (Фото: Instagram* @ s_bezrukov)

Актеру Сергею Безрукову, известному зрителям по ролям Саши Белого в «Бригаде», Есенина в одноименном сериале и Иешуа в «Мастере и Маргарите», 18 октября исполняется 53 года. Этот народный артист России прошёл путь от студента «Табакерки» до художественного руководителя Московского губернского театра. Его карьера была насыщена триумфами, громкими разоблачениями и скандалами, которые едва не стоили ему репутации. Подробности — в материале «Радио 1».





Содержание Биография Сергея Безрукова Личная жизнь Безрукова Узбекский скандал и суды Как сейчас живет артист



Биография Сергея Безрукова

Сергей Безруков (Фото: Instagram* @ s_bezrukov)

Личная жизнь Безрукова

Сергей Безруков (Фото: Instagram* @ s_bezrukov)

«Я их люблю, поддерживаю и помогаю, так что семья у меня теперь большая. Но мне по-прежнему не хотелось бы это особо афишировать — только для того, чтобы уберечь их от нездорового внимания».

Узбекский скандал и суды

«Кто-то решил трактовать мои слова как усмешку над узбекским языком и над узбекским народом тем более. Это, конечно же, провокация. Я понимаю, на что она направлена: чтобы вбить клин, чтобы посеять межнациональную рознь».

Сергей Безруков (Фото: Instagram* @ s_bezrukov)

Как сейчас живет артист

«Сегодняшние студенты моментально распознают фальшь и гораздо меньше верят авторитету просто так».

Сергей Безруков (Фото: Instagram* @ s_bezrukov)

«Я счастлив, что предложили сыграть характерную роль».