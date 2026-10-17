Внебрачные дети, скандал в Узбекистане и суды из-за карнавальных масок: звезде кино Сергею Безрукову 53 года
Актеру Сергею Безрукову, известному зрителям по ролям Саши Белого в «Бригаде», Есенина в одноименном сериале и Иешуа в «Мастере и Маргарите», 18 октября исполняется 53 года. Этот народный артист России прошёл путь от студента «Табакерки» до художественного руководителя Московского губернского театра. Его карьера была насыщена триумфами, громкими разоблачениями и скандалами, которые едва не стоили ему репутации. Подробности — в материале «Радио 1».
Биография Сергея БезруковаСергей Витальевич Безруков родился 18 октября 1973 года в Москве в семье актёра Виталия Безрукова и заведующей секцией в галантерейном отделе магазина Натальи Суровой. Имя мальчику дали в честь Сергея Есенина — любимого поэта отца, и это совпадение спустя годы оказалось пророческим. Мальчик рос за кулисами Театра сатиры, где служил отец, и уже в школе твёрдо знал, что будет артистом. После окончания школы он поступил в Школу-студию МХАТ на курс Олега Табакова и стал единственным обладателем красного диплома на своём курсе. Табаков взял его в «Табакерку» ещё студентом, и после выпуска Безруков сразу вошёл в труппу.
Кинодебют Сергея Безрукова состоялся в 1990 году с эпизодической роли беспризорника в фильме Евгения Евтушенко «Похороны Сталина». После были роли в картинах «Ноктюрн для барабана и мотоцикла», «Крестоносец», «На бойком месте», «Китайский сервиз» и «Русский водевиль», однако настоящая слава обрушилась на него в 2002-м, когда на экраны вышел сериал «Бригада». Роль Саши Белого сделала Безрукова звездой всероссийского масштаба — его узнавали на улицах, цитировали, а образ бандита с кодексом чести стал культурным феноменом нулевых.
После этого последовали роли Есенина, Пушкина, Иешуа Га-Ноцри и Бориса Годунова — редкий случай, когда один актёр воплотил на экране столь масштабный пантеон исторических и литературных фигур. Сегодня фильмография Безрукова насчитывает более 115 работ, а награды включают Государственную премию России, «Золотого орла» и звание народного артиста России, полученное в 2008 году. С 2014 года он руководит Московским губернским театром, а в марте 2026-го был назначен худруком МХАТ им. Горького.
Личная жизнь БезруковаЛичная жизнь Безрукова долгие годы оставалась предметом пересудов. Первой женой актёра стала актриса Ирина Бахтура, старше его почти на десять лет. Их роман начинался как любовь с первого взгляда: Безруков увидел Ирину в самолёте и не испугался ни разницы в возрасте, ни того, что избранница замужем и воспитывает сына. Свадьба состоялась в 2000 году, однако пара столкнулась с проблемой, о которой предпочитала не говорить публично: беременность не наступала, попытки ЭКО не дали результата. Ирина тяжело переживала невозможность стать матерью, но развода не хотела — до тех пор, пока правда о другой семье актёра не всплыла наружу.
Виталий Безруков, отец актёра, в одном из интервью случайно проговорился о «голубоглазых» внуках Иване и Александре, которых «обожает». Выяснилось, что у Сергея есть двое внебрачных детей от актрисы Кристины Смирновой: дочь Александра родилась в 2008 году, сын Иван — в 2011-м. Безруков долго отрицал очевидное, но в 2016 году признался:
«Я их люблю, поддерживаю и помогаю, так что семья у меня теперь большая. Но мне по-прежнему не хотелось бы это особо афишировать — только для того, чтобы уберечь их от нездорового внимания».Ирина подала на развод, и в том же году актёр женился на режиссёре Анне Матисон, с которой познакомился на съёмках. В этом союзе родились трое детей — Мария, Степан и Василий. В 2023 году пара обвенчалась.
Узбекский скандал и судыОсенью 2025 года с именем Безрукова разразился большой скандал. В октябре актёр привёз в Ташкент спектакль «Хулиган. Исповедь», посвящённый Есенину. После выступления он отправился на кладбище, где похоронена дочь поэта Татьяна Есенина, но ворота оказались заперты. История сама по себе выглядела трогательной — до того момента, пока Безруков не пересказал её на пресс-конференции в Москве, изобразив акцент охранника, который узнал его по роли в «Бригаде» и произнёс лишь одно слово: «Белый».
Реакция в Узбекистане оказалась жёсткой. Ректор Университета журналистики и массовых коммуникаций Шерзодхон Кудратходжа опубликовал вирусный пост, в котором обвинил актёра в высокомерии и снисходительном отношении к «чужой культуре». Безрукова обвинили в том, что он «возомнил себя белым человеком», а сам инцидент быстро перерос в разговор о культурных стереотипах и неоколониальных замашках российской элиты.
Актёр записал видеообращение, в котором назвал происходящее провокацией:
«Кто-то решил трактовать мои слова как усмешку над узбекским языком и над узбекским народом тем более. Это, конечно же, провокация. Я понимаю, на что она направлена: чтобы вбить клин, чтобы посеять межнациональную рознь».Артист подчеркнул уважение к узбекскому народу и добавил, что его герой Саша Белый «так бы не поступил».
Второй конфликт оказался куда более прозаичным, но юридически безупречным. В ноябре 2025 года Безруков подал в суд на индивидуальную предпринимательницу Кристину Соболевскую, которая продавала на маркетплейсах карнавальные и тканевые маски с его лицом. В среднем одна маска стоила более тысячи рублей, а актёр потребовал взыскать с продавца 500 тысяч рублей компенсации морального вреда за несогласованное использование изображения и персональных данных.
Хамовнический суд Москвы в январе 2026 года удовлетворил иск частично: запретил Соболевской распространять изображение и имя Безрукова, обязал удалить карточки товаров и взыскал 200 тысяч рублей. Предпринимательница подала апелляцию, указав, что сразу после получения претензий удалила товары, извинилась перед представителем актёра и что изображения «не носили оскорбительный характер». Мосгорсуд 23 июля 2026 года оставил решение без изменений, признав компенсацию «разумной и справедливой».
Как сейчас живет артистСегодня Сергей Безруков продолжает активную работу в театре и кино. В сентябре 2026-го актёр выступил на XII Международном форуме объединённых культур в Санкт-Петербурге, где говорил о том, что живой театр должен выстоять в эпоху искусственного интеллекта, а в интервью RT рассуждал о зумерах:
«Сегодняшние студенты моментально распознают фальшь и гораздо меньше верят авторитету просто так».Что касается кино, то 2026 год оказался для Безрукова урожайным на сказочные проекты. 22 октября 2026 года в прокат выходит «Чудо-Юдо» — масштабная сказочная драма от создателей «По щучьему велению» и «Конька-Горбунка», где актёр исполнил роль черногора Черногора, отца юной волшебницы Отрады. На премьере в киноцентре «Октябрь» 13 октября Безруков признался, что это его первая характерная роль за десять лет:
«Я счастлив, что предложили сыграть характерную роль».Кроме того, на конец 2026 года запланирована премьера сериала «Капитанская дочка» по повести Пушкина, где Безруков вошёл в актёрский ансамбль вместе с Олегом Савостюком, Евгенией Леоновой и Викторией Исаковой. Тизер был представлен в сентябре, премьера ожидается в сети и на телеканале «Россия» до конца этого года.