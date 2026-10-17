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Стало известно, сколько миллионов принесёт выступление Ани Лорак в Санкт-Петербурге

Ани Лорак может заработать 61 млн рублей на концерте в Петербурге
Ани Лорак (Фото: Instagram* / @anilorak)

Концерт Ани Лорак в Санкт-Петербурге может принести организаторам около 61 млн рублей. 23 октября певица представит своё шоу в Ледовом дворце, пообещав зрителям масштабное музыкальное представление с эффектной сценографией, сложной графикой, обновлёнными аранжировками и эксклюзивными концертными костюмами. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».



Особое внимание артистка уделяет визуальной составляющей выступления и качеству звучания. Шоу должно объединить яркие сценические решения и живой звук, чтобы зрители получили полноценное концертное впечатление.

Стоимость билетов варьируется от 5 до 15 тысяч рублей. По предварительным оценкам, если зал будет заполнен, выручка от продажи билетов может достичь 61 млн рублей. Впрочем, эта сумма является потенциальным доходом от билетов, а не чистой прибылью: расходы на организацию концерта в расчёт не включены.

Теперь всё зависит от интереса публики и заполняемости площадки. Для организаторов выступление может стать крупным коммерческим событием, а для поклонников — возможностью увидеть новое масштабное шоу Ани Лорак.

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*принадлежит Meta, запрещённой в России
Софья Метелева

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