Стало известно, сколько миллионов принесёт выступление Ани Лорак в Санкт-Петербурге

17 октября 2026, 15:22

Ани Лорак может заработать 61 млн рублей на концерте в Петербурге

Ани Лорак (Фото: Instagram* / @anilorak)

Концерт Ани Лорак в Санкт-Петербурге может принести организаторам около 61 млн рублей. 23 октября певица представит своё шоу в Ледовом дворце, пообещав зрителям масштабное музыкальное представление с эффектной сценографией, сложной графикой, обновлёнными аранжировками и эксклюзивными концертными костюмами. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».