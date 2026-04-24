Измена возлюбленного и смерть дочери: судьба Аллы Ларионовой. Что известно об отношениях звезды «Анны на шее» и Николая Рыбникова?
Алла Дмитриевна Ларионова — советская и российская актриса, народная артистка РСФСР, чье имя прочно вошло в историю отечественного кинематографа. Зрители запомнили ее по ролям Любавы в фильме-сказке «Садко» (1952) и Анны в картине «Анна на шее» (1954), которая принесла ей всесоюзную известность. 25 апреля исполняется 26 лет со дня смерти актрисы. О ее судьбе и жизни с Николаем Рыбниковым — в материале «Радио 1».
Биография Аллы Ларионовой: детство и первые шаги к сценеАлла Ларионова родилась 19 февраля 1931 года в семье, которая жила достаточно благополучно. Отец работал служащим пищеторга, мать занимала должность заведующей хозяйством в детском саду.
С началом Великой Отечественной войны отец ушел на фронт. Алла вместе с матерью отправилась в эвакуацию в Мензелинск. Там мать устроилась работать в госпиталь. Именно в этих условиях девятилетняя Ларионова впервые выступила перед публикой: она читала стихи раненым бойцам. Ее выступления сопровождались аплодисментами, которые стали первыми признаниями таланта.
В том же госпитале на девочку обратил внимание Зиновий Гердт. Спустя годы они встретились уже как коллеги по профессии.
Первые съемки и поступление во ВГИКВ кино Алла Ларионова попала еще подростком. В возрасте 15 лет к ней на улице подошла незнакомая женщина и предложила попробовать себя в съемках. Девушка согласилась и приняла участие в нескольких проектах в массовке, получив первый опыт работы в киноиндустрии.
После школы Ларионова решила получить профессиональное актерское образование. Однако путь к нему оказался непростым. В ГИТИСе она провалила вступительные экзамены: увидев в комиссии режиссера Василия Гончарова, абитуриентка растерялась и не смогла продемонстрировать подготовленный материал.
Поступление во ВГИК также сопровождалось трудностями. Сергей Герасимов не оценил кандидатуру Ларионовой, однако его супруга Тамара Макарова поддержала девушку. В итоге именно ее мнение стало решающим, и Аллу зачислили.
Прорыв в карьере: «Садко» и международное признаниеЗвездная роль пришла к Ларионовой еще в студенческие годы. Она сыграла Любаву в фильме Александра Птушко «Садко», который вышел на экраны в 1952 году. Картина получила широкий успех и международное признание. Уже в следующем году съемочную группу пригласили на Венецианский кинофестиваль. Фильм удостоился награды «Серебряный лев».
В Венеции Ларионова оказалась в центре внимания прессы и поклонников. К ней проявляли интерес зарубежные режиссеры и продюсеры, предлагали роли. Однако сопровождавшие советскую делегацию чиновники запретили актрисе вступать в контакты с представителями западного кинематографа.
Возвращение на родину сопровождалось разочарованием. Ларионова получила возможность увидеть иной мир, но не смогла воспользоваться открывшимися перспективами.
Всесоюзная слава: успех фильма «Анна на шее»Сразу после возвращения актриса получила предложение, которое изменило ее карьеру. Ее утвердили на главную роль в фильме «Анна на шее». Картина вышла в 1954 году и принесла Ларионовой огромную популярность. Зрители выстраивались в очереди у кинотеатров, чтобы увидеть фильм. Актрису узнавали на улицах, засыпали цветами, ожидали у дома. Масштаб известности превзошел даже успех «Садко».
Однако популярность сопровождалась завистью и слухами. После съемок в фильме «Двенадцатая ночь», где Ларионова сыграла Оливию, внимание к ней усилилось. Поклонники дежурили у киностудии и дома актрисы, пытались заглянуть в окна. Когда на нее обратил внимание министр культуры, в обществе сразу появились слухи о якобы существующем романе.
Спад карьеры: ограничения и редкие ролиПосле всплеска популярности карьера актрисы столкнулась с трудностями. Ей стали реже предлагать роли. В некоторых случаях создавались препятствия для участия в съемках. Так произошло с фильмом «Илья Муромец»: Ларионову утвердили на роль, однако театр, где она работала, не согласовал командировку в Ялту, где проходили съемки.
В 1960–1970-е годы актриса практически не получала главных ролей. Она соглашалась на второстепенные и эпизодические образы. В 1966 году Ларионова снялась в фильме «Дикий мёд», где сыграла персонажа с намеренно непривлекательной внешностью.
Фильмография Аллы Ларионовой
- 1952 — «Садко»;
- 1954 — «Анна на шее»;
- 1955 — «Двенадцатая ночь»;
- 1955 — «Судьба барабанщика»;
- 1956 — «Главный проспект»;
- 1956 — «Дорога правды»;
- 1958 — «Отцы и дети»;
- 1966 — «Дикий мёд»;
- 1966 — «Длинный день Кольки Павлюкова»;
- 1967 — «Фокусник»;
- 1977 — «Есть идея!»;
- 1993 — «Троцкий».
Личная жизнь: брак с Николаем Рыбниковым и семейные испытанияВ январе 1957 года Алла Ларионова вышла замуж за актера Николая Рыбникова. Они познакомились еще в студенческие годы. Рыбников часто бывал у Ларионовой дома, общался с ее родителями, однако поначалу не испытывал к ней романтических чувств. Сама актриса позже признавалась, что переживала из-за его холодности. Кроме того, он тогда встречался с другой.
«Я плакала по ночам в подушку, а с его стороны не было даже намека. Потом я успокоилась, а Коля, наоборот, загорелся» , — делилась Ларионова.Когда Ларионова стала популярной, Рыбников влюбился в нее, но без взаимности. Карьера Ларионовой стремительно шла вверх: после ролей в картинах «Садко» и «Анна на шее» она стала настоящей звездой и была окружена толпами поклонников.
В это время Рыбников на протяжении шести лет мучился от безответных чувств к ней. Ситуация была настолько тяжелой, что однажды он едва не совершил самоубийство, но трагедию предотвратил вовремя зашедший в комнату друг.
В середине 1950-х годов у Аллы Ларионовой начался роман с Иваном Переверзевым. Их связь завершилась скандалом: будучи беременной, Ларионова узнала, что Переверзев тайно женился на другой. Узнав об этом, Рыбников сделал предложение Ларионовой. Она согласилась. В феврале у нее родилась дочь Алена, которую Рыбников принял как родную.
В 1961 году в семье появилась вторая дочь — Арина. По воспоминаниям близких, Рыбников одинаково относился к обеим девочкам и не разделял их.
Супруги прожили вместе 33 года. В последние годы жизни Рыбников испытывал проблемы со здоровьем, предпочитал уединение и проводил время на даче. 22 октября 1990 года он скончался во сне от сердечной недостаточности. Похороны на Троекуровском кладбище организовали друзья и поклонники, поскольку у семьи не хватало средств.
После смерти мужа положение Ларионовой ухудшилось. Она редко выступала и почти не получала предложений о съемках. Старшая дочь Алена успешно устроила личную и профессиональную жизнь. Младшая дочь Арина, напротив, доставляла матери серьезные переживания. В квартире проходили шумные вечеринки, девушка злоупотребляла алкоголем.
В конечном счете актриса разменяла квартиру и перебралась в отдельное двухкомнатное жилье. Оставшись в одиночестве, терзаемая тоской и беспокойством за дочь, она начала вести затворнический образ жизни. Только после смерти мужа женщина поняла, как много внимания и тепла она не успела подарить ему при жизни.
«Разлюбила я что-то шумные компании. Помнишь, как Коля говорил: "Лапуля, я — спать!" Жалко, что я раньше не понимала, что посидеть с ним дома — это самое лучшее. Вот теперь приходится сидеть без Коли. Всю жизнь с ним прожила, а побыть наедине как следует и не успела», — говорила Ларионова.
Смерть Аллы Ларионовой и судьба дочериАлла Ларионова скончалась 25 апреля 2000 года. Она умерла во сне от обширного инфаркта. Тело обнаружили спустя шесть часов. Актрису похоронили рядом с мужем на Троекуровском кладбище.
Младшая дочь Арина Рыбникова умерла 17 июня 2004 года в возрасте 42 лет, не дожив два дня до 43-летия. Официальной причиной смерти стала сердечная недостаточность. При этом ряд источников связывает ранний уход с образом жизни и хронической алкогольной зависимостью, которая усилилась после смерти отца.