«Скачу на одной ноге»: Боня рассказала об очень серьёзной травме
Виктория Боня сообщила о травме, полученной во время подготовки к восхождению на гору. В своём блоге она рассказала, что повреждение оказалось серьёзным — сейчас ей сложно даже наступать на ногу.
По словам Бони, ей приходится передвигаться практически на одной ноге. Она уже прикладывала лёд и старается держать ногу в покое, однако состояние остаётся тревожным.
Телезвезда при этом сохраняет оптимизм и надеется на скорое восстановление. Стоит отметить, что подобная травма у неё не впервые: ранее во время тренировок она уже сталкивалась с проблемами с ногой, но тогда всё ограничилось небольшим перерывом и восстановительными процедурами.
