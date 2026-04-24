«Самый красивый мужчина в мире»: Ляйсан Утяшева высказалась о Павле Воле
Ляйсан Утяшева вновь открыто высказалась о своих чувствах к супругу Павлу Воле. Об этом сообщает Super.
На Московском международном кинофестивале она призналась журналистам, что считает его самым красивым мужчиной в мире.
Телеведущая отметила, что счастлива быть рядом с мужем и видеть его в самых разных ситуациях, что только усиливает её уверенность в этом.
История их отношений началась с дружбы на одном из телепроектов. Со временем она переросла в роман, особенно после сложного периода в жизни Утяшевой — смерти её матери в 2012 году, когда Воля оказал ей большую поддержку. Вскоре после этого он сделал ей предложение.
Несмотря на слухи и испытания, пара остаётся вместе уже более 12 лет, подчеркивая, что семья для них всегда стоит на первом месте.
