«Самый красивый мужчина в мире»: Ляйсан Утяшева высказалась о Павле Воле

Ляйсан Утяшева призналась в любви Павле Воле на красной дорожке
Ляйсан Утяшева и Павел Воля (Фото: Instagram* / @liasanutiasheva)

Ляйсан Утяшева вновь открыто высказалась о своих чувствах к супругу Павлу Воле. Об этом сообщает Super.



На Московском международном кинофестивале она призналась журналистам, что считает его самым красивым мужчиной в мире.

Телеведущая отметила, что счастлива быть рядом с мужем и видеть его в самых разных ситуациях, что только усиливает её уверенность в этом.

История их отношений началась с дружбы на одном из телепроектов. Со временем она переросла в роман, особенно после сложного периода в жизни Утяшевой — смерти её матери в 2012 году, когда Воля оказал ей большую поддержку. Вскоре после этого он сделал ей предложение.

Несмотря на слухи и испытания, пара остаётся вместе уже более 12 лет, подчеркивая, что семья для них всегда стоит на первом месте.

Софья Метелева

