«Есть проблемка»: Мария Кожевникова высказалась о Виталии Гогунском
Актриса Мария Кожевникова впервые открыто поделилась в соцсетях мнением о своём коллеге по сериалу «Универ» — Виталию Гогунскому.
Она отметила, что считает его хорошим человеком, другом и профессиональным партнёром по съёмочной площадке. При этом Кожевникова добавила, что у актёра, как и у всех, есть свои особенности — в частности, ему не всегда удаётся точно формулировать мысли.
Ранее Гогунский оказался в центре обсуждений после неоднозначного высказывания о женщинах с плохим настроением. Позже он пояснил, что его слова были неверно интерпретированы, и на самом деле он имел в виду, что мужчина должен делать всё возможное, чтобы женщина чувствовала себя хорошо.
