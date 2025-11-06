Измена жене с Идой Галич, ошибка в роддоме и съемки в «Гусаре»: чем шокирует звезда КВН Артем Муратов?
Артем Муратов, известный многим благодаря своим выступлениям в КВН, на самом деле родом из Башкирии. В настоящее время он продолжает развивать свою карьеру на телевидении и даже появился в сериале на ТНТ. Подробнее о нем читайте в материале «Радио 1».
Рождение Артема МуратоваС рождением Артема связана интересная история. Мальчик появился на свет 7 ноября 1984 года, в день, который тогда считался праздником. Работники роддома ошибочно сообщили отцу знаменитости, что у него родилась дочь. Только вечером, когда он пришел к окнам палаты жены, она рассказала ему, что на самом деле у них сын. Ранние годы биографии Муратова прошли в Новом Уренгое. В студенческие годы Артем сменил город и отправился в Тюмень, где начал играть в КВН и вошел в состав команды «Союз». Зрители неоднократно видели юношу в команде КВН «Союз», где он выделялся своими энергичными танцами и эксцентричными песнями. Один из их номеров, в котором переделана песня группы Queen, почти довел всех до слез в зале. Даже опытный ведущий Александр Масляков не смог сдержать эмоций.
Артем Муратов и телевидениеЧерез два года, после того как команда завоевала множество медалей и наград, юмористы объявили о завершении своей карьеры в клубе, решив попробовать свои силы на телевидении. Они начали покорять его вместе, а не по отдельности. В 2017 году на ТНТ дебютировало музыкальное юмористическое шоу «Студия СОЮЗ», концепцию которого разработали Муратов и его коллеги по КВН. Позже мужчина снялся во втором сезоне сериала «Гусар».
«Я всегда мечтал сняться в каком-нибудь историческом кино. Если вы знакомы с сюжетом первого сезона сериала «Гусар», то наверняка знаете, что действие будет происходить не только в настоящем времени, но и в прошлом. Мой герой — исторический персонаж. Очень красочный, но далеко не главный в этом сериале. Могу лишь сказать, что он разговаривает на австрийско-немецком языке», — рассказал мужчина.