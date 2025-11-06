06 ноября 2025, 14:38

Артем Муратов (Фото: Instagram* @amuratov)

Артем Муратов, известный многим благодаря своим выступлениям в КВН, на самом деле родом из Башкирии. В настоящее время он продолжает развивать свою карьеру на телевидении и даже появился в сериале на ТНТ. Подробнее о нем читайте в материале «Радио 1».





Содержание Рождение Артема Муратова Артем Муратов и телевидение Личная жизнь Муратова Слухи о романе Муратова с Идой Галич Артем Муратов сейчас

Рождение Артема Муратова

Артем Муратов (Фото: Instagram* @amuratov)



Артем Муратов и телевидение

«Я всегда мечтал сняться в каком-нибудь историческом кино. Если вы знакомы с сюжетом первого сезона сериала «Гусар», то наверняка знаете, что действие будет происходить не только в настоящем времени, но и в прошлом. Мой герой — исторический персонаж. Очень красочный, но далеко не главный в этом сериале. Могу лишь сказать, что он разговаривает на австрийско-немецком языке», — рассказал мужчина.

Личная жизнь Муратова

Слухи о романе Муратова с Идой Галич

Артем Муратов (Фото: Instagram* @amuratov)



Артем Муратов сейчас