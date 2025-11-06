06 ноября 2025, 10:31

Baza: В нескольких регионах России фиксируется рост заболеваемости ВИЧ-инфекцией

Фото: iStock/Motortion

В ряде российских регионов наблюдается рост заболеваемости ВИЧ-инфекцией. Медики обращают внимание, что большинство заражений происходит через половые контакты. Об этом пишет Telegram-канал Baza.