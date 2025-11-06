В нескольких регионах России фиксируется рост заболеваемости ВИЧ-инфекцией
В ряде российских регионов наблюдается рост заболеваемости ВИЧ-инфекцией. Медики обращают внимание, что большинство заражений происходит через половые контакты. Об этом пишет Telegram-канал Baza.
В Иркутской области сохраняется напряжённая ситуация с ВИЧ: за первые пять месяцев этого года выявлено 611 новых случаев заражения, что на семь человек меньше, чем за аналогичный период прошлого года. В 2024-м область занимала второе место по заболеваемости ВИЧ в России, и общее число инфицированных превысило 31 тысячу человек.
В Республике Хакасия также наблюдается рост заболеваемости: за восемь месяцев 2025 года зафиксировано 180 новых случаев ВИЧ, что на 11% больше, чем за тот же период 2024 года. Кроме того, увеличилось число заражений среди людей старше 50 лет: доля этой возрастной группы выросла с 14,7% в сентябре 2024 года до 21,6% в 2025 году.
В Республике Коми также зафиксирован прирост: за первые четыре месяца 2025 года выявлено 89 новых случаев, что на 7% больше, чем в прошлом году.
Главный внештатный специалист по ВИЧ-инфекции Минздрава России Алексей Мазус сообщил, что полную картину можно будет оценить по годовому отчёту. Он отметил, что, несмотря на перелом негативного тренда, динамика распространения ВИЧ остаётся неоднородной.
