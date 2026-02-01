01 февраля 2026, 14:00

Даниил Страхов (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Интерес к актёрскому искусству у Даниила Страхова проявлялся с детства. В школьные годы он посещал драмкружок, к поступлению в театральный вуз его готовил Олег Вавилов, перед ним открыла двери Школа-студия МХАТ, а затем и Щукинское училище. Родители Даниила, этнолингвист Александр Страхов и психотерапевт Елена Соловьёва, далёкие от мира театра и кино, поддерживали его стремления. А также, кажется, не выбрав эту профессию, артист не встретил бы свою жену — Марию Леонову. «Радио 1» вспоминает значимые кинороли в карьере Страхова, а также раскроет его секрет семейного счастья.





Содержание Встреча, дружба, любовь «Бедная Настя» и роман с Кориковой Другие роли Тяга к спокойной семейной жизни Как сейчас живет артист



Встреча, дружба, любовь

«Я на Машу глаз положил сразу. А Маша ко мне какое-то время присматривалась. Эти отношения не то, чтобы сразу возникли и приобрели какой-то лирический характер. На самом деле мы стали жить вместе уже после института. Сначала короткий студенческий роман, который ничем не закончился. Каждый пошёл своей дорожкой», — признавался актёр.

Даниил Страхов с супругой Марией Леоновой (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

«Мне не хотелось этой безумной свадьбы, людей, крика, шума, гулянья. Мне казалось, что это настолько интимное дело, дело только двоих людей», — делилась своим мнением Мария.

«Бедная Настя» и роман с Кориковой

Другие роли

Даниил Страхов (Фото: РИА Новости/ Алексей Филиппов)

«Работой я не обижен. Но так получается, что картины, в которых я снимаюсь последние три года, по разным причинам пока не доходят до зрителя. Например, восьмисерийная картина «Инкассаторы» Юрия Быкова вроде бы куплена Первым каналом, но почему-то до сих пор её нет в эфире», — объяснял ситуацию артист.

«Не могу сказать, что мой персонаж мягкий и пушистый. Он провокативный, непростой, тем интереснее было его сыграть. Это, действительно, та работа, когда ты понимаешь, что в своей профессии, может быть, существуешь не зря. Особенно, когда по ходу изучения и освоения героя, возникает ощущение, что ты полетел», — рассказывал Даниил о своем персонаже в «Комплексе бога».

Тяга к спокойной семейной жизни

«Это какая-то глубокая кроличья нора, куда мы заползаем, и нам там хорошо. Для нас очень важно сохранять эту зону отчуждения, когда дальше определённой границы мы никого не пускаем», — объяснял Страхов совместное решение с женой перебраться за город.

Даниил Страхов с супругой Марией Леоновой (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Как сейчас живет артист