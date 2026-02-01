Измена на съемках, потеря родителей и побег за город: куда пропал и чем сейчас занимается звезда «Берлинской жары» Даниил Страхов?
Интерес к актёрскому искусству у Даниила Страхова проявлялся с детства. В школьные годы он посещал драмкружок, к поступлению в театральный вуз его готовил Олег Вавилов, перед ним открыла двери Школа-студия МХАТ, а затем и Щукинское училище. Родители Даниила, этнолингвист Александр Страхов и психотерапевт Елена Соловьёва, далёкие от мира театра и кино, поддерживали его стремления. А также, кажется, не выбрав эту профессию, артист не встретил бы свою жену — Марию Леонову. «Радио 1» вспоминает значимые кинороли в карьере Страхова, а также раскроет его секрет семейного счастья.
Встреча, дружба, любовьДаниил Страхов познакомился со своей супругой ещё в студенческие годы: оба учились в Театральном институте имени Бориса Щукина.
«Я на Машу глаз положил сразу. А Маша ко мне какое-то время присматривалась. Эти отношения не то, чтобы сразу возникли и приобрели какой-то лирический характер. На самом деле мы стали жить вместе уже после института. Сначала короткий студенческий роман, который ничем не закончился. Каждый пошёл своей дорожкой», — признавался актёр.
После Мария и Даниил встретились в Московском драматическом театре имени Н. В. Гоголя, на сборе труппы, они возобновили отношения.
Даниил Страхов с супругой Марией Леоновой (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)
В 2001 году артисты поженились, пышной церемонии не было: влюбленные пришли в загс в джинсах и майках, с собой были только обручальные кольца.
«Мне не хотелось этой безумной свадьбы, людей, крика, шума, гулянья. Мне казалось, что это настолько интимное дело, дело только двоих людей», — делилась своим мнением Мария.
«Бедная Настя» и роман с КориковойБудучи студентом, Страхов дебютировал на экране в картине «Карьера Артуро Уи. Новая версия», а после сыграл Виталика, друга Ольги Беловой, в знаменитой «Бригаде». Но широкую известность актёру принесла роль барона Корфа в сериале «Бедная Настя».
Однако, после выхода картины появились слухи о том, что между Страховым и актрисой Еленой Кориковой не только рабочие отношения. Говорили, что артист потерял голову от блондинки и пропадает с ней в отелях. Когда Мария Леонова узнала об измене, она повела себя мудро. Она не стала устраивать скандалов, а просто начала приезжать на съемки, привозить мужу еду и проводить с ним время. Этот шаг спас семью — служебный роман закончился, и Страхов вернулся к жене.
Сам актер позже подчеркивал, что с Кориковой его связывала только работа, но этот эпизод остается самой обсуждаемой страницей его личной жизни.
Другие ролиПосле «Бедной Насти» Страхов снимался в «Детях Арбата», исполнил роль старшего лейтенанта Панкратова в «Грозовых воротах». Военная тематика и дальше преследовала актёра: фильмы «Перегон», «Мы из будущего».
Затем Даниил принял участие в съёмках сериала «Исаев», где сыграл молодого Штирлица. Потом были «Правосудие волков» и «Апофегей». А после, казалось, Даниил пропал с экрана.
Даниил Страхов (Фото: РИА Новости/ Алексей Филиппов)
«Работой я не обижен. Но так получается, что картины, в которых я снимаюсь последние три года, по разным причинам пока не доходят до зрителя. Например, восьмисерийная картина «Инкассаторы» Юрия Быкова вроде бы куплена Первым каналом, но почему-то до сих пор её нет в эфире», — объяснял ситуацию артист.
Позже последовали роли в сериалах «Фарца», «Знахарь», «Курорт цвета хаки», «Комплекс бога».
«Не могу сказать, что мой персонаж мягкий и пушистый. Он провокативный, непростой, тем интереснее было его сыграть. Это, действительно, та работа, когда ты понимаешь, что в своей профессии, может быть, существуешь не зря. Особенно, когда по ходу изучения и освоения героя, возникает ощущение, что ты полетел», — рассказывал Даниил о своем персонаже в «Комплексе бога».
Тяга к спокойной семейной жизниСтрахов редко посещает светские мероприятия, предпочитает уединение, проводит много времени с супругой.
«Это какая-то глубокая кроличья нора, куда мы заползаем, и нам там хорошо. Для нас очень важно сохранять эту зону отчуждения, когда дальше определённой границы мы никого не пускаем», — объяснял Страхов совместное решение с женой перебраться за город.
Даниил и Мария вместе уже больше 20 лет, детей у них нет. По словам актёра, любое супружество держится на общности внутреннего мира пары, и в этом случае никакие кризисы не страшны.
Даниил Страхов с супругой Марией Леоновой (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)
Мария стала главной опорой в жизни артиста, особенно после того, как в 2021 году он потерял обоих родителей: в январе после долгой болезни умер Александр Борисович, а в августе скончалась Елена Алексеевна.
Как сейчас живет артистСегодня жизнь Даниила Страхова — это череда громких премьер и осознанный уход от московской суеты. Актер предпочитает наслаждаться тишиной в ста километрах от Москвы, в месте, которое он сам иронично называет «глубокой кроличьей норой».
2025 год был богат на премьеры с участием Даниила Страхова. В сентябре на Первом канале стартовал детективный сериал «Бой с тенью», где актер исполнил одну из ключевых ролей — журналиста Юрия Ельцова, расследующего громкое преступление в СССР 1979 года. Проект снимался по роману Эдуарда Хруцкого, и Страхов признавался, что его герой — человек сложный, которого нельзя заключить в рамки простых определений «хороший» или «плохой».
Также осенью 2025 года состоялась громкая премьера исторического триллера «Берлинская жара». Страхов сыграл в этой картине легендарного физика Игоря Курчатова, который ведет гонку по созданию советской атомной бомбы на фоне событий 1943 года.
В 2026 году зрителей ждёт немало интересного. В начале года планируется премьера фильма «Наследники», драмы от режиссера Влада Фурмана, рассказывающей о жизни олигархов. В этой картине Страхов сыграет вместе с Юлией Пересильд. Также в прокате появится сериал «Стюардесса», который представляет собой многосерийную мелодраму с элементами любовного треугольника.