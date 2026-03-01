Молодая жена, скандал с ГИБДД и побег сына в США: куда пропал Борис Смолкин и как живет после работы в сериале «Моя прекрасная няня»?
Актеру, которого миллионы россиян до сих пор узнают на улицах как ворчливого, но обаятельного дворецкого Константина из культового ситкома «Моя прекрасная няня», Борису Смолкину 2 марта исполняется 78 лет. Этот заслуженный артист России прошёл долгий и тернистый путь: от ленинградской театральной сцены до статуса одного из самых узнаваемых актёров страны. Его биография насыщена творческими триумфами, личными драмами и обвинениями в адрес сына, которые больно ударили по репутации самого артиста. Подробности — в материале «Радио 1».
Биография Бориса СмолкинаБорис Григорьевич Смолкин родился 2 марта 1948 года в Ленинграде, и его судьба была предопределена любовью к искусству с самого детства. В 1972 году он окончил Ленинградский институт театра, музыки и кинематографии (ныне РГИСИ), а затем и аспирантуру, получив фундаментальное актерское образование. Однако путь к всенародной любви оказался долгим. Более 36 лет он отдал служению в Санкт-Петербургском театре музыкальной комедии, где исполнил роли, о которых многие могут только мечтать: Труффальдино, Наполеон и даже Велюров из «Покровских ворот».
В кино Смолкин начал сниматься задолго до эпохи «нулевых», но первые роли были эпизодическими. Он появлялся в фильмах-спектаклях, играл Расплюева в «Свадьбе Кречинского», а в 2002 году мелькнул в оскароносном «Русском ковчеге» Александра Сокурова. Настоящая слава обрушилась на него в 2004-м с выходом адаптации американского ситкома «Моя прекрасная няня». Роль дворецкого Константина Семеновича стала визитной карточкой артиста. Кастинг на роль тянулся почти год, но Смолкин идеально вписался в образ, и до сих пор зрители окликают его на улице именем персонажа.
Всего же фильмография мэтра насчитывает более 60 работ в кино и сериалах, включая «Ленинград», «Три мушкетера» и «Улицы разбитых фонарей». Мало кто знает, но именно голосом Смолкина говорит легендарный магистр Йода в российской озвучке «Звездных войн», и к этому проекту он относился с особым трепетом.
Роман с замужней и страх перед старостьюПервый брак актера был студенческим. В 22 года он женился на актрисе Марии Кузнецовой. В этом союзе родился сын Владимир (ныне театральный продюсер), но через восемь лет семья распалась. Как с удивительной легкостью вспоминал сам артист в программе «Судьба человека», развод прошел буднично и даже дружелюбно.
«Она хотела выйти замуж за другого человека, поэтому захотела развестись. После того как побывали у судьи, мы пошли и выпили по бокалу шампанского с мороженым. На том и расстались».
Настоящая буря страстей разразилась в конце 90-х, когда Смолкин встретил концертмейстера своего театра Светлану. Ситуация была пикантной: избранница была моложе Бориса Григорьевича на 23 года и на тот момент состояла в законном браке. Актер оказался перед сложным моральным выбором.
«Я в какой-то момент понял, что надо это всё прекратить. Света не понимала. А потом я пошел просто в рукопашную. Меня пугала, конечно, разница в возрасте. Я не хотел ее тащить с собой в стариковское одиночество», — откровенничал артист, признаваясь, что страх перед будущим толкал его на разрыв.
В итоге Светлана все же развелась, и пара поженилась, долго скрывая отношения от посторонних глаз. В 1999-м, когда Борису был уже 51 год, у них родился сын Глеб.
Критика ГИБДД и «предатель»-сынВ биографии Смолкина не так уж и много скандальных страниц, но было два эпизода, которые буквально прогремели на всю страну. Первый связан с его коллегой по «Моей прекрасной няне» Анастасией Заворотнюк. Когда актриса тяжело заболела и закрылась от публики, Смолкин вел себя предельно корректно, отказываясь от комментариев. Но в 2023-м его прорвало от ярости. В сеть попали кадры видеорегистратора, запечатлевшие больную Заворотнюк в машине с мужем. Смолкин был вне себя и публично обвинил в сливе фото сотрудников ГИБДД.
«У нас ГИБДД продажное! У нас за деньги делают всё! Это ведь ГИБДД слило эти снимки! За небольшую плату. Всё. И о какой этике можно говорить, упоминая наше ГИБДД? Там другие категории действуют», — заявил он в гневе, фактически обвинив силовиков в торговле приватной информацией умирающей женщины.
После смерти актрисы он попросил оставить его в покое, назвав случившееся личным горем.
Второй скандал ударил по его патриотическим чувствам и семейным ценностям. Его сын Глеб, добившийся успеха в фигурном катании в паре с дочерью Этери Тутберидзе Дианой Дэвис, в 2022 году женился на партнерше и уехал тренироваться в США. Позже пара приняла решение сменить спортивное гражданство и выступать за Грузию. На Бориса Григорьевича обрушился шквал хейта в социальных сетях. Публика писала: «Воспитали предателя», обвиняя отца в том, что он не удержал сына на родине. Смолкину пришлось оправдываться, объясняя, что речь идет исключительно о спортивном гражданстве и желании парня строить карьеру, а не тратить лучшие годы в стране, находящейся под глобальными санкциями.
Как сейчас живет артистНесмотря на возраст, Борис Смолкин не уходит на покой. Хотя из больших телепроектов он практически исчез, в 2025 году зрители могли видеть его в эпизодической роли адвоката в сериале «Кулагины», а также он был занят в антрепризных спектаклях. В 2026 году артист активно снимается в картине «Московская касса невест». Также в этом году планируется премьера фильма «Скуф», в котором он примет участие.
Живет мэтр на два дома: в Санкт-Петербурге и в элитном поселке Белоостров на даче с женой Светланой. На Олимпиаду в Милан к сыну он не поехал, оставшись на гастролях в России, но внимательно следит за выступлениями Глеба и Дианы, созванивается с Этери Тутберидзе и держит кулаки за успех семьи.