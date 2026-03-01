01 марта 2026, 13:53

Актеру, которого миллионы россиян до сих пор узнают на улицах как ворчливого, но обаятельного дворецкого Константина из культового ситкома «Моя прекрасная няня», Борису Смолкину 2 марта исполняется 78 лет. Этот заслуженный артист России прошёл долгий и тернистый путь: от ленинградской театральной сцены до статуса одного из самых узнаваемых актёров страны. Его биография насыщена творческими триумфами, личными драмами и обвинениями в адрес сына, которые больно ударили по репутации самого артиста. Подробности — в материале «Радио 1».





Биография Бориса Смолкина

Роман с замужней и страх перед старостью

«Она хотела выйти замуж за другого человека, поэтому захотела развестись. После того как побывали у судьи, мы пошли и выпили по бокалу шампанского с мороженым. На том и расстались».

«Я в какой-то момент понял, что надо это всё прекратить. Света не понимала. А потом я пошел просто в рукопашную. Меня пугала, конечно, разница в возрасте. Я не хотел ее тащить с собой в стариковское одиночество», — откровенничал артист, признаваясь, что страх перед будущим толкал его на разрыв.

Критика ГИБДД и «предатель»-сын

«У нас ГИБДД продажное! У нас за деньги делают всё! Это ведь ГИБДД слило эти снимки! За небольшую плату. Всё. И о какой этике можно говорить, упоминая наше ГИБДД? Там другие категории действуют», — заявил он в гневе, фактически обвинив силовиков в торговле приватной информацией умирающей женщины.

Как сейчас живет артист