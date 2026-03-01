Галустян впервые вышел в свет с новой пассией
Юморист и шоумен Михаил Галустян впервые вышел в свет вместе со своей возлюбленной Лилией Киосе.
Super удалось снять их первое совместное видео. Знаменитости приехали вместе на празднование 45-летия Гарика Харламова. Ранее Галустян не стремился афишировать личную жизнь, однако на вечеринке они держались рядом и выглядели как пара.
Перед этим СМИ назвали новую избранницу артиста. Лилия Киосе не является публичной персоной, но имеет отношение к индустрии развлечений. Она работает художником по гриму и участвовала в съёмках российских фильмов и телешоу.
По данным издания, ухаживать за Киосе Галустян начал почти через два года после расставания с бывшей супругой Викторией. Сейчас, судя по всему, отношения перешли на новый этап.
