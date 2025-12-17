Измена жене с молодой коллегой и сын священнослужитель: чем шокирует исполнитель хита «Комарово» Игорь Скляр?
Игорь Скляр — секс-символ 80-х, который успел пережить как взлеты популярности, так и тяжелые времена забвения. Но он всегда оставался спокойным и уверенным, как настоящий интеллигент. Его талант заметили не только зрители, но и коллеги по сцене. Подробнее о нем читайте в материале «Радио 1».
Детство и юность Игоря СкляраДля Игоря Борисовича день рождения — это не совсем радостное событие. 18 декабря он потерял родителей. Сам актер пережил серьезную аварию и долго восстанавливался. До всего этого Скляр вел обычную жизнь. Как и многие мальчишки, играл в футбол, теннис, занимался боксом и легкой атлетикой. Музыкальная школа стала его вторым домом, где он учился играть на скрипке и фортепиано, мечтая стать популярным певцом.
В 14 лет переехал из Курска в Москву к родственникам и случайно попал на глаза помощнику режиссера фильма «Юнга Северного флота». Сыграв небольшую роль, парень влюбился в кино и решил поступать в театральный вуз. Однако столичные учебные заведения его не приняли, и юноша отправился учиться в ЛГИТМиК. Завершив обучение, молодой человек поехал в Томск, где открывался новый театр. После сезона в нём Игорь пошел служить в армию. Вернувшись, получил приглашение от бывшего преподавателя в МДТ, который в итоге покинул в 2000 году. После этого артист начал выступать в антрепризах, а в 2006 году стал частью театра «Балтийский дом».
ТворчествоАктер стал известным благодаря хиту Игоря Николаева «Комарово», прозвучавшему в фильме «Начни сначала» и мультсериале «Ну, погоди!». В конце 80-х ему предложили сосредоточиться на сольной карьере, но мужчина предпочел продолжать заниматься драматическим искусством. Его песни звучали в таких фильмах, как «Дети понедельника», «Жила-была мечта» и «Диверсант. Конец войны». Среди популярных композиций — «Старый рояль» и «Суббота есть суббота». В настоящее время звезда выступает с коллективом Jazz Classic Community, сочетая джаз и литературу. Летом 2022 года он стал участником Вятского открытого театрального фестиваля «На семи холмах», который планируется проводить ежегодно.
Игорь прославился благодаря роли Кости Иванова в фильме «Мы из джаза». Актер отмечал, что не участвует в проектах с неинтересными сюжетами и без логики. По его словам, он долго думал, стоит ли сниматься в сериалах. Но когда этот жанр стал популярным в новом веке, все-таки согласился. Помимо этого, его можно увидеть в таких фильмах, как «Московская сага», «Гибель империи», «В круге первом» и «Шерлок Холмс».
Личная жизнь Игоря СкляраОн увел свою жену Наталью Акимову у своего близкого друга Андрея Краско. После смерти в его дневниках поклонники обнаружили записи о том, как трудно ему было справиться с разрывом и предательством. Интересно, что Игорь сделал женщине предложение только спустя десять лет совместной жизни. Семья обосновалась в Павловске под Петербургом. У них есть сын Василий, родившийся в 1991 году. Сначала он не собирался связывать свою жизнь с актерством и поступил на философский факультет университета. Но гены взяли верх: юноша окончил Академию театрального искусства и сыграл в сериале «Семейный альбом». В возрасте 24 лет он принял решение стать священнослужителем и начал свою деятельность в качестве чтеца в Софийском соборе.
В 2000 году личная жизнь Игоря снова оказалась под прицелом СМИ. Появились слухи о романе с молодой коллегой Оксаной Сташенко. Она быстро опровергла эти сплетни, заявив, что между ними был лишь один поцелуй, который поймали папарацци.