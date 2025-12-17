Переезд Долиной из квартиры в Хамовниках оценили в 250 тысяч рублей
Перевозка вещей Ларисы Долиной из квартиры в Хамовниках может стоить около 250 тысяч рублей. Такой расчёт в беседе с «Абзацем» привёл член совета Гильдии риелторов Москвы Роман Вихлянцев, оценив объём работ с учётом метража жилья и дорогой обстановки.
Накануне Верховный суд РФ отменил решения нижестоящих инстанций и признал собственником квартиры покупательницу Полину Лурье. Дело направлено на новое рассмотрение в Московский городской суд. При этом певица сохраняет право проживать в квартире до вынесения окончательного решения.
По словам эксперта, на рынке существуют как бюджетные, так и премиальные сервисы переезда, и их расценки могут существенно различаться. Для перевозки имущества из квартиры такого формата потребуется порядка 8–10 грузчиков и две–три машины. Большегрузный транспорт использовать невозможно из-за особенностей подъезда.
Стоимость работы одного грузчика составляет около восьми тысяч рублей, аренда транспорта — от 12 до 15 тысяч рублей за единицу. Дополнительно учитываются расходы на упаковочные материалы и разборку крупной мебели. Вихлянцев отметил, что при таком объёме работ общая сумма вполне укладывается в 250 тысяч рублей.
