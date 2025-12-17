Переезд Долиной из квартиры в Хамовниках оценили в 250 тысяч рублей

17 декабря 2025, 14:51

Лариса Долина (Фото: РИА Новости/Юрий Кочетков)

Перевозка вещей Ларисы Долиной из квартиры в Хамовниках может стоить около 250 тысяч рублей. Такой расчёт в беседе с «Абзацем» привёл член совета Гильдии риелторов Москвы Роман Вихлянцев, оценив объём работ с учётом метража жилья и дорогой обстановки.