«При полном параде»: Ксения Бородина вышла на связь из метро

Ксения Бородина назвала московское метро лучшим в мире
Телеведущая Ксения Бородина поделилась в личном блоге своими впечатлениями от поездки в московском метро.
Бывшая ведущая проекта «Дом-2» решила воспользоваться этим средством передвижения, когда вся Москва столкнулась с масштабными пробками.
«Как же это удобно, обожаю московское метро. Лучше ни в одном городе мира не встречала», — поделилась впечатлениями Бородина со своими подписчиками.Она отметила, что спустилась в метро, уделив внимание своему образу — с укладкой и макияжем. Отметим, что о подобном опыте в московском метрополитене уже сообщала певица Лолита.
