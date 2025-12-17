Бритни Спирс оказалась в аэропорту ЛА с фитнес-блогером и «младенцем»
Бритни Спирс была замечена в аэропорту Лос-Анджелеса вместе с предполагаемым бойфрендом, популярным фитнес-блогером Брэндоном Уокером. Об этом сообщает Page Six.
Певица возвращалась из Кабо, но внимание публики привлек не только её спутник.
Самый обсуждаемый момент — детская переносная кроватка, которую Бритни держала в руках. Изначально поклонники подумали, что в переноске находится настоящий ребёнок, однако позже выяснилось, что это кукла — та самая, с которой звезду уже несколько месяцев назад видели папарацци.
Особое впечатление на общественность произвёл телохранитель певицы, который нёс куклу с предельной заботой, словно перед ним настоящий младенец. Подписчики в соцсетях вновь выразили тревогу за психическое состояние звезды и обсудили необходимость помощи специалистов, отмечая, что для них это стало почти традицией после каждого появления Бритни в публичном поле.
