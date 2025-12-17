Бритни Спирс оказалась в аэропорту ЛА с фитнес-блогером и «младенцем»

17 декабря 2025, 15:03

Поп-дива Бритни Спирс удивила публику переносной кроваткой в аэропорту

Бритни Спирс (Фото: Instagram* / @britneyspears)

Бритни Спирс была замечена в аэропорту Лос-Анджелеса вместе с предполагаемым бойфрендом, популярным фитнес-блогером Брэндоном Уокером. Об этом сообщает Page Six.