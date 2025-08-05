Измена жене, связь с Пугачевой и наркотики от поклонницы из психбольницы: трагичная судьба кумира миллионов Валерия Ободзинского
В конце 1960-х песни Валерия Ободзинского гремели на всю страну, собирая полные залы повсюду. Сегодня мы вспоминаем его хиты вроде «Эти глаза напротив», «Колдовство», «Восточная песня». Ушел артист рано, всего в 55 лет, когда казалось бы карьера должна была продолжаться. А у него к этому времени уже ничего не было. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
Проблемы с алкоголемВалерий Ободзинский родился в Одессе в 1942 году во времена фашистской оккупации. Школьник, испытывавший трудности в учебе из-за голода, часто участвовал в кражах вместе с местными мальчишками. Используя свой талант певца и игру на контрабасе, он отвлекал внимание прохожих, позволяя товарищам незаметно опустошать их карманы. Именно такое окружение привело его к раннему знакомству с алкоголем, ставшим проблемой на протяжении большей части жизни.
Связь с ПугачевойПосле окончания школы Валерий Ободзинский некоторое время трудился кочегаром на пароходе, а затем стал массовиком на затонувшем впоследствии теплоходе «Адмирал Нахимов». В начале 60-х годов он отправился в Томск, где поступил в музыкальное училище по классу контрабаса и вскоре нашел работу в местной филармонии. В этот период Ободзинский начал выступать с концертами, становясь профессиональным певцом. В 1966 году на музыкальной арене появляются его первые пластинки, и Валерий начинает сольную карьеру, отправляясь в гастрольное турне по стране. Его популярность стремительно возрастает: он уверенно занимает свое место на музыкальном Олимпе, оставляя позади многих известных исполнителей советской эстрады.
Билеты на его концерты становятся настоящим дефицитом, а такие хиты, как «Льет ли теплый дождь, падает ли снег», «Эти глаза напротив» и «Что нам остается от любви» поет вся страна. Интересно, что на разогреве у него какое-то время выступала сама Алла Пугачева, что только подчеркивает масштаб его успеха.
Оказался в «черном списке» министра культурыОднако в начале 1970-х годов ситуация изменилась: Госкомитет СССР обвинил певца в западнических взглядах и недостатке патриотических песен. Артист оказался в «черном списке» министра культуры Екатерины Фурцевой, и постепенно исчез с радио и телевидения.
Со временем пристрастился к наркотикамАртист встретил свою будущую супругу в Иркутске, на одном из концертов, когда его взгляд случайно упал на девушку, от которой он не мог отвести глаз. Ею оказалась Нелли Кучкильдина, студентка факультета иностранных языков. Вскоре молодые люди связали свои судьбы узами брака.
В этом союзе на свет появились две дочери — Анжела и Валерия. Однако семейная жизнь не была идеальной. Основной проблемой стало пристрастие Ободзинского к алкоголю, которое негативно сказывалось на отношениях. Жена была вынуждена обратиться за помощью и отправить артиста в клинику для лечения. После этого он некоторое время воздерживался от алкоголя, но потом опять срывался. Помимо этого, со временем его проблемы усугубились — он начал увлекаться наркотиками.
Дочь капитана круизного лайнераОднажды, отправившись в Одессу навестить своих родителей, Ободзинский встретил молодую девушку по имени Лолита, дочь капитана круизного лайнера. Это знакомство стало для него настоящим ударом: он влюбился в неё с первого взгляда и решил попросить развод у своей жены. Однако брак с Лолитой оказался недолговечным. Всего через несколько месяцев молодая жена осознала, что вместо успешного и знаменитого певца она получила в мужья человека, страдающего от алкогольной зависимости. Вскоре она приняла решение уйти от артиста.
После этого Ободзинский принял решение закодироваться и вернуться к Нелли. Она простила его, они вновь расписались, устроив вторую свадьбу. Однако счастье оказалось мимолетным: их совместная жизнь продлилась всего два месяца.
Последние годы жизниВ 1983 году Ободзинский дал лишь один концерт в Москве, а в 1986 году окончательно покинул сцену. Не обладая навыками, кроме пения, он оказался в трудной ситуации и устроился сторожем на галстучную фабрику, где жил в бытовке. Время от времени он позволял себе выпивку и принимал таблетки с кодеином. Слухи, что наркотики ему приносила поклонница из психиатрической больницы, не утихали. Такое существование продолжалось до июля 1991 года, когда судьба свела его с одной из самых преданных поклонниц — Анной Есениной.
Она стала для него настоящим спасением, помогая вернуться на сцену. Анна сумела организовать репортаж о забытой звезде в популярной телепередаче «Взгляд» и организовала запись нового диска Ободзинского. Артист вновь начал выступать с концертами. К сожалению, последствия многолетних злоупотреблений сказались на его здоровье. В апреле 1997 года Ободзинский ушел из жизни тихо, во сне, в возрасте всего 55 лет.