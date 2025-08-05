05 августа 2025, 11:17

Алла Пугачева (Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников)

В конце 1960-х песни Валерия Ободзинского гремели на всю страну, собирая полные залы повсюду. Сегодня мы вспоминаем его хиты вроде «Эти глаза напротив», «Колдовство», «Восточная песня». Ушел артист рано, всего в 55 лет, когда казалось бы карьера должна была продолжаться. А у него к этому времени уже ничего не было. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».





Содержание Проблемы с алкоголем Связь с Пугачевой Оказался в «черном списке» министра культуры Со временем пристрастился к наркотикам Дочь капитана круизного лайнера Последние годы жизни

Проблемы с алкоголем

Валерий Ободзинский (Фото: кадр из фильма «‎Черноморочка»)



Связь с Пугачевой

Фото: iStock/EyeEm Mobile GmbH



Оказался в «черном списке» министра культуры

Со временем пристрастился к наркотикам

Дочь капитана круизного лайнера

Фото: iStock/feri ferdinan



Последние годы жизни