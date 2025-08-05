Бритни Спирс чуть не сняла трусы во время танца в социальной сети

05 августа 2025, 04:23

Бритни Спирс (Фото: Instagram* @Britneyspears)

Бритни Спирс опубликовала видео в Instagram*, где во время танца в розовом бикини едва не сняла трусы, пытаясь развязать тонкие завязки. Ролик вызвал бурную реакцию подписчиков.