Бритни Спирс чуть не сняла трусы во время танца в социальной сети
Бритни Спирс опубликовала видео в Instagram*, где во время танца в розовом бикини едва не сняла трусы, пытаясь развязать тонкие завязки. Ролик вызвал бурную реакцию подписчиков.
43-летняя певица появилась в кадре в откровенном розовом комплекте, состоящем из бюстгальтера и трусов-стрингов. В начале видео Спирс демонстративно потянула за завязки на бедрах, едва не сняв их полностью во время движений. Позже она надела красную ковбойскую шляпу, продолжив танец под музыку.
Образ дополнили черный стразовый чокер и распущенные светлые волосы. Комментаторы разделились: одни хвалили раскрепощенность королевы поп-музыки, другие критиковали откровенность ради хайпа.
Это уже третье провокационное видео певицы за последнюю неделю.
* — запрещена в РФ, принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией.
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