Обманутая мать Елена Товстик вместе с Екатериной Гордон ответила на обвинения

05 августа 2025, 01:23

Елена Товстик с мужем и детьми (Фото: Instagram* @Elenatovstik)

Елена Товстик впервые публично заявила, что последние два года полностью посвятила уходу за шестерыми детьми, а Екатерина Гордон официально возглавила её юридическую защиту в скандале с изменой мужа и подруги.





Юрист Екатерина Гордон подтвердила вступление в дело Елены Товстик, опубликовав совместное фото и заявила, что они теперь одна команда. В эмоциональном обращении она подчеркнула:





«Тебя обманывали долго и подло с крестной твоего ребенка. У тебя забрали телефон, стерли переписки... Тебя отправили «отдохнуть», чтобы за спиной подать иск».

«Последние два года я вообще не выходила из дома. Целый год кормила грудью младшего, занималась пятью детьми и бытом».