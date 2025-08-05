Обманутая мать Елена Товстик вместе с Екатериной Гордон ответила на обвинения
Елена Товстик впервые публично заявила, что последние два года полностью посвятила уходу за шестерыми детьми, а Екатерина Гордон официально возглавила её юридическую защиту в скандале с изменой мужа и подруги.
Юрист Екатерина Гордон подтвердила вступление в дело Елены Товстик, опубликовав совместное фото и заявила, что они теперь одна команда. В эмоциональном обращении она подчеркнула:
«Тебя обманывали долго и подло с крестной твоего ребенка. У тебя забрали телефон, стерли переписки... Тебя отправили «отдохнуть», чтобы за спиной подать иск».Гордон назвала Товстик «стальной девочкой», напомнив о материнском подвиге — рождении и воспитании шестерых детей без помощи нянь.
В видеообращении Товстик опровергла слухи о том, что она забросилв детей:
«Последние два года я вообще не выходила из дома. Целый год кормила грудью младшего, занималась пятью детьми и бытом».Ранее, Полина Диброва, бывшая крестной матерью одного из детей Товстик, удалила совместные фото с Еленой из соцсетей, оставив лишь рекламные снимки для своего клуба.
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