«Что это за шуры-муры новые!»: Анастасия Волочкова приревновала Прохора Шаляпина к его новой жене

04 августа 2025, 17:54

Волочкова возмущена тем, что Прохор Шаляпин нашел новую жену

Анастасия Волочкова (Фото: Instagram*/volochkova_art)

Недавно стало известно, что певец Прохор Шаляпин женился на ведущей проекта «Кондитер» Ольге Вашуриной в рамках шоу «Свадьба вслепую». Данному факту не очень обрадовалась близкая подруга шоумена Анастасия Волочкова.





Как пишет Общественная Служба Новостей, балерина ревниво заявила, что ни с кем не хочет делить Прохора. Ее даже возмутил факт того, что Шаляпин выбрал себе кого-то другого. По словам Анастасии, она лучшая, кто может быть у певца.





«Я вообще не понимаю, что это за шуры-муры новые! Мы столько лет дружим, общаемся близко, любим друг друга, у нас была даже влюбленность, у меня к нему до сих пор остались чувства. Да, мы вряд ли будем вместе как пара, но я его обожаю как друга и не готова просто так отдавать», — сказала Волочкова.

«Я ведь думала, что это очередной прикол в рамках какого-то шоу, но, судя по всему, все гораздо серьезнее», — отметила балерина.