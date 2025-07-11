Измена жены с Михаилом Ефремовым, ссора с отцом из-за Зудиной и множество браков: Как живет Антон Табаков в свои 65?
Антон Табаков, будучи потомком легендарного отца, сумел доказать свою самостоятельность в мире кино. Он стал известным актером, предпринимателем и ресторатором, прославившись благодаря ролям в фильмах «Опасный возраст», а также «Тимур и его команда». Подробнее о нем читайте в материале «Радио 1».
Детство и юностьАнтон Табаков родился 11 июля 1960 года в Саратове во время гастролей родителей. В 1966 году у Антона появилась сестра Александра, а сам он дебютировал в кино в 1966 году с ролью в фильме «Четвертый папа». Несмотря на жизнь у бабушки и дедушки, он часто бывал с родителями на гастролях. Учился в престижной школе, но из-за конфликтов с директором в 8 классе перевелся в школу рабочей молодежи.
Антон Табаков, выросший в окружении театра и искусства, всегда мечтал стать актером. Однако в 1977 году, когда пришло время поступать в вуз, его отец, знаменитый Олег Табаков, отказался взять сына на свой курс, усомнившись в его таланте. Это решение стало для Антона ударом, ведь к тому моменту он уже успел засветиться в нескольких фильмах и сыграть главную роль в детском приключенческом фильме «Тимур и его команда». Несмотря на разочарование, он проявил стойкость и упорство, поступив в ГИТИС на курс Андрея Гончарова. В то же время его карьера в кино продолжала развиваться, но с наступлением 90-х годов, когда отечественный кинематограф столкнулся с серьезными финансовыми трудностями, Антон принял решение уйти из актерства.
Бизнес на едеАнтон Табаков смело ворвался в бизнес-сферу, начав с организации светских мероприятий. На этих событиях он отвечал за фуршет, иногда даже готовя блюда самостоятельно, что впоследствии стало полезным в его ресторанном деле. Вскоре Антон взял на себя инициативу и создал авторский клуб «Пилот», который стал настоящим центром притяжения для золотой молодежи того времени. Заведение быстро завоевало популярность благодаря необычному меню и слаженной работе кухни — клиенты буквально выстраивались в очередь. Так одно успешное заведение трансформировалось в целую сеть ресторанов, где Табаков умело подбирал талантливых поваров, что способствовало стремительному росту.
В середине 90-х годов Антон, совместно с партнером, открыл новое направление в бьюти-индустрии, запустив представительство косметологической корпорации с главным офисом в Париже.
Личная жизньАнтон Табаков впервые влюбился в медсестру Евгению. Они сыграли свадьбу, но брак распался очень быстро. На свадьбе Никита Михалков с юмором назвал этот союз «Учебно-тренировочным», и не ошибся. До этого брака, во время отдыха в Прибалтике после съемок в фильме «Тимур и его команда», Антон влюбился в начинающую актрису Асю Воробьеву. Их чувства вспыхнули, но вскоре угасли. Судьба свела их вновь после первых разводов, однако и этот брак оказался недолговечным. Ходили слухи о возможной измене Асей с Михаилом Ефремовым, но Табаков опроверг эти сплетни.
В поисках любви он обратил внимание на Екатерину Семенову, студентку театрального вуза. Несмотря на рождение сына Никиты, пара не смогла найти общий язык и рассталась. Позже Антон познакомился с Анастасией Чухрай, дочерью известного режиссера Павла Чухрая. Их брак продлился рекордные 12 лет, но также завершился разводом.
Следующей избранницей Табакова стала Анжелика, на четверть века младше его. Пара быстро съехалась, но узаконить отношения решилась лишь спустя десять лет после рождения двух дочерей — Марии и Антонины. Молодая жена кардинально изменила жизнь ресторатора: он стал сосредоточенным на семье человеком. В 2018 году Антон закрыл все свои рестораны и вместе с Анжеликой и детьми переехал во Францию, где они обзавелись новым жильем.