11 июля 2025, 16:00

Антон Табаков (Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков)

Антон Табаков, будучи потомком легендарного отца, сумел доказать свою самостоятельность в мире кино. Он стал известным актером, предпринимателем и ресторатором, прославившись благодаря ролям в фильмах «Опасный возраст», а также «Тимур и его команда». Подробнее о нем читайте в материале «Радио 1».





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Детство и юность

Фото: iStock/AntaresNS



Фото: iStock/fergregory



Бизнес на еде

Фото: iStock/saiko3p



Личная жизнь

Общение с отцом