Топ-5 российских звёзд, которые разрушили чужие семьи в погоне за личным счастьем. Чем всё закончилось спустя годы?
Поговорка о том, что на чужом несчастье своего счастья не построишь, не теряет актуальности. Истории героинь этой подборки до сих пор вызывают жаркие споры: одни уверены, что любовь не знает границ, другие убеждены, что подобные романы неизбежно заканчиваются так же, как и начинались. И хотя судьбы этих знаменитостей сложились по-разному, многие увидели в них одну закономерность. Подробнее об этих историях читайте в материале «Радио 1».
Самый обсуждаемый роман Веры Брежневой
Когда отношения Веры Брежневой и Константина Меладзе перестали быть тайной, обсуждала их практически вся страна. Позже стало известно, что роман начался еще в 2005 году, когда продюсер был женат на Яне Сумм, которая родила ему троих детей.
В 2013 году появились сообщения о разводе супругов, а спустя некоторое время Брежнева и Меладзе перестали скрывать свои отношения. В 2015 году они поженились. Несмотря на заметную разницу в возрасте, со стороны казалось, что супруги счастливы вместе. Однако спустя несколько лет СМИ все чаще стали писать о возможных проблемах в их семье.
В 2022 году супруги переехали в Италию. Тогда же поклонники заметили, что Вера перестала носить обручальное кольцо. Позже певица косвенно подтвердила развод с Константином Меладзе. Для многих эта история стала подтверждением известной поговорки.
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Но история Брежневой оказалась далеко не единственной, когда громкий роман начинался с разрушения прежних отношений.
Подруга осталась без жениха: история Ксении Раппопорт
Еще более неоднозначную реакцию вызвала история Ксении Раппопорт. По информации, распространенной в СМИ, актриса увела режиссера и продюсера Эдуарда Боякова у своей коллеги и подруги Екатерины Волковой.
Сообщалось, что роман продлился недолго, однако ни сама Раппопорт, ни Бояков никогда публично не подтверждали ни отношения, ни расставание.
Позже имя актрисы связали с Юрием Колокольниковым, который, по сообщениям, оставил ради нее жену и маленького ребенка. У пары родилась дочь София, однако спустя некоторое время их союз распался, а сам актер, как утверждалось, увлекся другой женщиной.
Впрочем, еще больший общественный резонанс вызвала история, в центре которой оказалась Виктория Лопырева.
Скандал с Викторией Лопыревой, который обсуждали повсюду
В конце 2018 года стало известно о беременности Виктории Лопыревой. Вскоре выяснилось, что отцом ребенка является бизнесмен Игорь Булатов, состоявший в браке с предпринимательницей Татевик Карапетян. При этом Лопыреву называли подругой Таты, поскольку они часто бывали в одном доме.
После рождения сына Марка-Лионеля Виктория и Игорь поженились. Однако затем Булатов потерял должность в компании, принадлежавшей Самвелу Карапетяну, отцу Татевик. По данным СМИ, сейчас отношения супругов переживают непростой период и «трещат по швам».
Но далеко не всегда подобные истории заканчиваются сразу. Иногда на это уходят годы.
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Нюша сама столкнулась с тем, что когда-то пережила другая семья
Весной 2024 года певица Нюша призналась, что рассталась с Игорем Сивовым из-за его измен. Однако многие пользователи интернета напомнили, что когда-то именно ради нее Сивов ушел из семьи, где воспитывались двое детей.
В браке супруги стали родителями дочери и сына. Долгое время они выглядели счастливой парой, а артистка регулярно делилась совместными фотографиями. Однако со временем отношения начали ухудшаться.
Нюша рассказывала, что знала об изменах мужа и долгое время прощала их. В итоге в 2024 году стало известно о расторжении брака.
Однако самой громкой многие до сих пор называют другую историю, в которой переплелись дружба, измена и сразу несколько известных имен.
Предательство, которое запомнили надолго: роман Анны Цукановой-Котт
По сообщениям СМИ, Анна Цуканова-Котт начала отношения с актером Владимиром Епифанцевым, который был женат на ее близкой подруге Анастасии Веденской. Анна часто бывала у супругов дома, знала об их конфликтах и, как утверждалось, позже стала тайно встречаться с Епифанцевым.
В результате актер ушел из семьи, где воспитывались двое детей. Для Веденской это стало тяжелым ударом.
«Может, Володя искал в Ане мягкость… Она любит готовить, всегда приносила ему завтраки, обеды и ужины. Я другая, но он женился на мне. И я тоже заботилась о нем, тоже любила. Все друзья говорили мне, что я веду себя как дурочка. Они видели все. А я еще защищала Аню, говорила близким, чтобы не лезли не в свое дело!» — признавалась в интервью Веденская.
Позже СМИ стали писать и о романе Анны Цукановой-Котт с генеральным директором «Главкино» Ильей Бачуриным. На тот момент его считали женихом Равшаны Курковой, с которой он состоял в отношениях четыре года. По информации из прессы, именно знакомство с Анной разрушило эти планы. При этом ни одна из сторон публично не подтверждала, что именно Цуканова-Котт стала причиной расставания.
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Все это время актриса состояла в браке с режиссером Александром Коттом. В 2025 году она сообщила, что уже около года находится в разводе, а вскоре стало известно о ее новом замужестве. Избранником актрисы стал композитор Михаил Врубель.