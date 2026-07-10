10 июля 2026, 10:59

Вера Брежнева (фото: Instagram* @ververa) и Нюша (фото: Instagram* @nyusha_nyusha)

Поговорка о том, что на чужом несчастье своего счастья не построишь, не теряет актуальности. Истории героинь этой подборки до сих пор вызывают жаркие споры: одни уверены, что любовь не знает границ, другие убеждены, что подобные романы неизбежно заканчиваются так же, как и начинались. И хотя судьбы этих знаменитостей сложились по-разному, многие увидели в них одну закономерность. Подробнее об этих историях читайте в материале «Радио 1».





Содержание Самый обсуждаемый роман Веры Брежневой Подруга осталась без жениха: история Ксении Раппопорт Скандал с Викторией Лопыревой, который обсуждали повсюду Нюша сама столкнулась с тем, что когда-то пережила другая семья Предательство, которое запомнили надолго: роман Анны Цукановой-Котт

Самый обсуждаемый роман Веры Брежневой

Вера Брежнева (фото: Instagram* @ververa)

Ревность, предательства и скандалы: 5 пар российских актёров, которые ненавидят друг друга

Подруга осталась без жениха: история Ксении Раппопорт

Ксения Раппопорт (фото: Instagram* @kseniarappoport)

Скандал с Викторией Лопыревой, который обсуждали повсюду

Виктория Лопырева (фото: Instagram* @lopyrevavika)

Первые узнали друг о друге случайно, вторых объединял лишь отец, а третьи всю жизнь шли рука об руку: актрисы-сёстры, которых все путают

Нюша сама столкнулась с тем, что когда-то пережила другая семья

Нюша (фото: Instagram* @nyusha_nyusha)

Предательство, которое запомнили надолго: роман Анны Цукановой-Котт

Анна Цуканова-Котт (фото: Instagram* @anna_tsukanova_kott)

«Может, Володя искал в Ане мягкость… Она любит готовить, всегда приносила ему завтраки, обеды и ужины. Я другая, но он женился на мне. И я тоже заботилась о нем, тоже любила. Все друзья говорили мне, что я веду себя как дурочка. Они видели все. А я еще защищала Аню, говорила близким, чтобы не лезли не в свое дело!» — признавалась в интервью Веденская.