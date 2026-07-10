SHOT: Стивен Сигал открыл свой благотворительный фонд в России
74-летний голливудский актер Стивен Сигал расширил свое присутствие в российском бизнес-пространстве. Об этом стало известно 10 июля.
По данным SHOT, звезда боевиков зарегистрировал в РФ общество с ограниченной ответственностью, учредителями которого выступили также российские предприниматель и адвокат. Согласно открытым данным, новая организация сосредоточится на социальных и экологических проектах. В сферу интересов фонда войдут поддержка ветеранов боевых действий и членов их семей, помощь детям, вопросы защиты животных, а также реализация природоохранных инициатив.
Отметим, что это не первые коммерческие проекты Сигала в России. Ранее на него уже оформили две фирмы: строительную компанию, созданную 16 лет назад, и агентство недвижимости, зарегистрированное в 2025 году.
Как сообщалось ранее, актер столкнулся со сложностями при продаже своего элитного дома на Рублевке. Сигал уже снизил стоимость особняка на 50 миллионов рублей, но, по информации источника, сделка по-прежнему идет тяжело, и он готов уступить еще 100 миллионов ради ускорения процесса.
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