Лерчек не сможет присутствовать на заседании по возобновлению процесса по её делу
В эту пятницу блогер Лерчек (настоящее имя — Валерия Чекалина) не сможет присутствовать на судебном заседании по возобновлению процесса по её уголовному делу. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на участника процесса.
Напомним, что в феврале этого года блогер родила четвёртого ребёнка, однако вскоре её состояние резко ухудшилось — женщину госпитализировали в онкологическую реанимацию, где медики диагностировали рак четвёртой стадии с метастазами. В связи с тяжёлым диагнозом суд сменил ей меру пресечения с домашнего ареста на запрет определённых действий, а уголовное производство приостановили до стабилизации здоровья.
«В четверг Чекалиной провели очередной сеанс таргетной терапии, она находится в НМИЦ онкологии имени Блохина и не сможет присутствовать на судебном заседании», — говорится в материале.Отмечается, что в пятницу также будет рассматриваться вопрос о смене места жительства Лерчек, так как истёк срок аренды дома, который был указан при избрании ей запрета определённых действий.
Ранее возлюбленный блогера Луис Сквиччиарини высказался о семье и воспитании сына. Мужчина признался, что его не смущает наличие у Валерии троих детей от прошлого брака — он считает ребят очень воспитанными и с радостью сближается с ними.