Лерчек не сможет присутствовать на заседании по возобновлению процесса по её делу

10 июля 2026, 05:57

Валерия Чекалина/Лерчек и Луис Сквиччиарини с ребенком (Фото: Instagram* @ler_chek)

В эту пятницу блогер Лерчек (настоящее имя — Валерия Чекалина) не сможет присутствовать на судебном заседании по возобновлению процесса по её уголовному делу. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на участника процесса.





Напомним, что в феврале этого года блогер родила четвёртого ребёнка, однако вскоре её состояние резко ухудшилось — женщину госпитализировали в онкологическую реанимацию, где медики диагностировали рак четвёртой стадии с метастазами. В связи с тяжёлым диагнозом суд сменил ей меру пресечения с домашнего ареста на запрет определённых действий, а уголовное производство приостановили до стабилизации здоровья.



Валерия Чекалина/Лерчек с детьми (Фото: Instagram* @ler_chek)

«В четверг Чекалиной провели очередной сеанс таргетной терапии, она находится в НМИЦ онкологии имени Блохина и не сможет присутствовать на судебном заседании», — говорится в материале.