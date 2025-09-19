Измены мужу, украинский Playboy и таинственное исчезновение: куда пропала экс‑солистка «ВИА Гры» и что скрывает ее супруг
В октябре бывшей солистке группы «ВИА Гра» Даше Медовой исполняется 35 лет. Но вот уже семь лет неизвестно, где она находится и жива ли вообще. Девушка исчезла непосредственно перед судебным процессом с бывшим супругом. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
Настоящее имяДаша Медовая появилась на свет 23 октября 1990 года в Херсоне. Её настоящая фамилия — Кобец. Музыкальные способности девушка проявила в юном возрасте. Она окончила музыкальную школу, принимала участие в местных конкурсах и фестивалях. Позже поступила в Киевский государственный колледж эстрадного и циркового искусства.
Начало карьеры в группе «Арктика»Во время учебы в вузе Кобец работала хореографом и выступала на бэк-вокале. В 18 лет её пригласили стать вокалисткой группы «Арктика». Именно с её приходом о коллективе заговорили шире, благодаря её вокальным данным и яркой внешности. Она приняла участие более чем в ста концертах, а в 2009 году группа появилась на обложке украинского Playboy. Спустя год Даша решила начать сольную карьеру.
Участие в «Евровидении»В 2011 году Медовая приняла участие в национальном отборе на «Евровидение», заняв четвертое место и получив титул «Открытие Национального Отбора». В 2013 году девушка снова попыталась пройти отбор на конкурс и заняла второе место, но не смогла попасть на «Евровидение». В том же году через кастинг она вошла в новый состав группы «ВИА Гра». Поклонники сразу оценили блондинку, но её пребывание в коллективе оказалось недолгим. Она покинула группу после записи трех песен.
Брак с Александром ШвецемНа момент участия в группе «ВИА Гра» Медовая состояла в браке с предпринимателем Александром Швецом. Сообщалось, что именно семейные трудности заставили ее уйти из коллектива. Муж настаивал, чтобы она оставила сцену и занималась семьей.
Пара создала совместный бренд «Даша Медовая», под которым продавались товары и реклама. Это сотрудничество также привело к конфликтам при расторжении брака.
Начало конфликтаСемейные отношения ухудшились после рождения дочери Вари в 2011 году. Вскоре после ухода из группы Даша заявила о намерении развода. Сначала она переехала к своему звукорежиссеру, позже вернувшись обратно из-за привязанности к ребенку.
Александр обвинил жену в изменах, утверждая, что обнаружил доказательства в личном дневнике. Позже он выступил с заявлением, обвинив ее в наркотической зависимости. Через некоторое время после обвинений Даша внезапно исчезла. Ее нашли в родном городе Херсоне, где она жила у родителей. Развод завершился решением суда оставить ребенка с матерью.
Судебные разбирательстваПосле развода Александр Швец пытался добиться права воспитывать дочь самостоятельно. Спор продолжался долго, судебные заседания проходили регулярно. Бизнесмен неоднократно критиковал поведение жены в социальных сетях и заявлял о негативном влиянии на ребенка. Однажды Даша Медовая пропустила судебное заседание, которое состоялось 26 сентября 2018 года.
«На заседании суда Святошинского района г. Киева, который состоялся 26 сентября 2018 г., Александр Швец (бывший муж моей дочери Дарьи) в присутствии представителя исполнительной службы открытым текстом заявил, что моей дочери Дарьи уже нет в живых», — писал Владимир Кобец в своих соцсетях.
Итогом заседания стало решение передать девочку отцу, а мать обязали платить алименты. Родители Даши были обеспокоены состоянием внучки. Они отмечали изменения в поведении девочки, считая, что ситуация негативно влияет на нее. В течение многих лет судьба Даши остается неизвестной. Некоторые утверждают, что она сбежала, другие считают, что умерла. Родители продолжают поиски своей дочери, надеясь выяснить правду.