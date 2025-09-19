Лера Кудрявцева поразила фанатов резкой сменой образа
Лера Кудрявцева примерила дерзкую причёску и вызвала волну восторгов в сети
Лера Кудрявцева решила освежить имидж и продемонстрировала неожиданный образ своим подписчикам. В одной из публикаций в запрещённой соцсети телеведущая появилась с модной стрижкой каре и длинной «рваной» чёлкой. Образ завершили выразительный макияж и крупные аксессуары, добавившие дерзости новому стилю.
Позже в сторис Лера вновь появилась с привычной причёской, что дало повод поклонникам предположить: речь идёт о парике.
Несмотря на это, новый образ звезды пришёлся по душе многим. В комментариях фолловеры писали, что Кудрявцевой идёт абсолютно любой стиль, а менять образ ей только на пользу.
