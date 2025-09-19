Лера Кудрявцева поразила фанатов резкой сменой образа

19 сентября 2025, 14:49

Лера Кудрявцева примерила дерзкую причёску и вызвала волну восторгов в сети

Лера Кудрявцева (Фото: Instagram* / @leratv)

Лера Кудрявцева решила освежить имидж и продемонстрировала неожиданный образ своим подписчикам. В одной из публикаций в запрещённой соцсети телеведущая появилась с модной стрижкой каре и длинной «рваной» чёлкой. Образ завершили выразительный макияж и крупные аксессуары, добавившие дерзости новому стилю.