MIA BOYKA воссоздала культовый образ Леди Гаги с банками в волосах

19 сентября 2025, 14:09

Певица MIY BOYKA примерила образ Леди Гаги для шоу

MIA BOYKA (Фото: кадр из 4 сезона шоу «Битва поколений»)

Певица MIA BOYKA продолжает экспериментировать с внешним видом и эпатировать публику. В новом выпуске шоу «Битва поколений» она появилась в образе, вдохновлённом клипом Леди Гаги «Telephone».