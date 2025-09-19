MIA BOYKA воссоздала культовый образ Леди Гаги с банками в волосах
Певица MIA BOYKA продолжает экспериментировать с внешним видом и эпатировать публику. В новом выпуске шоу «Битва поколений» она появилась в образе, вдохновлённом клипом Леди Гаги «Telephone».
На ней была кожаная куртка оверсайз, а волосы украшали жестяные банки — точно как в одном из самых узнаваемых видео поп-дивы. Образ дополнял яркий макияж с акцентом на графичные стрелки.
Ранее артистка рассказывала, что её поклонники способны на весьма щедрые поступки. По словам MIA BOYKA, некоторые из них прилетают на частных самолётах лишь для того, чтобы увидеть её выступление, а также дарят ей роскошные букеты. Исполнительница призналась, что ей приятно такое внимание, и посоветовала девушкам не соглашаться на меньшее в отношениях.
