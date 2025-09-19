Достижения.рф

Новые селфи Екатерины Варнавы вновь вызвали споры из-за её худобы

Поклонники обеспокоены внешним видом 40-летней Екатерины Варнавы
Екатерина Варнава (Фото: Instagram* / @kativarnava)

Актриса и телеведущая Екатерина Варнава, известная по проекту Comedy Woman, активно ведёт соцсети, делясь с подписчиками фотографиями и видео из своей жизни. Открытые комментарии под постами нередко становятся площадкой для бурных обсуждений, особенно когда речь идёт о внешнем виде звезды.



Недавняя публикация 40-летней артистки снова привлекла к себе внимание. Варнава выложила селфи, на котором позирует с выразительным макияжем и аккуратной укладкой, подписав снимок короткой фразой: «Три счастливых дня».

Реакция подписчиков оказалась неоднозначной. Одни восхищались её стилем и образом, другие — выразили тревогу по поводу чрезмерной худобы артистки. Некоторые пользователи отметили, что внешность Екатерины заметно изменилась и всё дальше отходит от её привычного образа прошлых лет.

Софья Метелева

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0