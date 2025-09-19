Новые селфи Екатерины Варнавы вновь вызвали споры из-за её худобы

19 сентября 2025, 13:59

Поклонники обеспокоены внешним видом 40-летней Екатерины Варнавы

Екатерина Варнава (Фото: Instagram* / @kativarnava)

Актриса и телеведущая Екатерина Варнава, известная по проекту Comedy Woman, активно ведёт соцсети, делясь с подписчиками фотографиями и видео из своей жизни. Открытые комментарии под постами нередко становятся площадкой для бурных обсуждений, особенно когда речь идёт о внешнем виде звезды.