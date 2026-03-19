19 марта 2026, 10:30

Екатерина Стриженова вызывает у зрителей неприязнь. Красивая, умная, всегда улыбается, говорит правильные вещи, а её семья выглядит образцово-показательной. Так почему же хейтеры столь бурно реагируют на её появление? Есть ли для этого объективные причины и что на самом деле скрывается за ее безупречным образом, расскажет «Радио 1».





Содержание Судьба длиною в жизнь: от первой встречи до всенародной любви Трагедия, закалившая характер Желание всё делать безупречно История большой любви Был ли кризис в звёздной семье Семейные тайны или работа: зачем Стриженова пошла в психологию Не в своей тарелке Американский выбор дочери Стриженовой Особняк у церкви: почему Стриженовы выбрали Немчиновку и кого потеряли



Судьба длиною в жизнь: от первой встречи до всенародной любви

Трагедия, закалившая характер

«Сегодня я думаю, Боже мой, что же пережила моя мама, читая их?.. Она так больше и не вышла замуж после смерти отца, она у нас однолюб. Сейчас я гораздо старше, чем была мама, когда осталась без мужа... Она осталась с двумя детьми в 36 лет. Не представляю, как у нее хватило сил на то, чтобы поднять нас с Викторией», — вспоминала Стриженова в интервью телеканалу 78.ru.

«Летом мы отдыхали от гастролей только месяц, а осенью, когда вновь собирались, педагог выстраивала нас и начиналось публичное позорище: кто сколько лишних килограммов набрал. Вот был момент истины, когда тебя в краску вгоняли! С тех пор для меня хорошо выглядеть — это норма», — без ложной скромности говорила артистка.

Желание всё делать безупречно

История большой любви

«Венчали нас с Сашей ночью, мы договорились, чтобы все было по секрету, попросили даже, чтоб без записей в церковном журнале. Присутствовали только священник, его помощник, матушка, Сашина мама и сестра. А официальная свадьба состоялась через неделю», — признавалась артистка.

Был ли кризис в звёздной семье

«Несла всякую чушь. Говорила, что Саша любит только её, а я мешаю их счастью и должна его отпустить. Я, собственно, никого насильно и не держу», — откровенничала Екатерина изданию «7 дней».

«Даже если гипотетически представить, что «там» что-то было, с какой стати я должна была все это выслушивать?! » — высказалась звезда.

«Разговаривали с мужем недавно. Он что-то про детей стал говорить. Я сказала: “Если хочешь, пожалуйста, я рожу”», — разоткровенничалась актриса в интервью изданию StarHit.ru.

«А зачем нам брачный контракт? Я в завещании все отписал тебе», — признался Стриженов.

Семейные тайны или работа: зачем Стриженова пошла в психологию

«Первое, чему я научилась, - говорить "нет". До этого я часто входила в чьё-то положение, жертвовала собственным временем. Теперь подобные вещи со мной не проходят», — откровенно делилась знаменитость телеканалу 78.ru.

Не в своей тарелке

«Как ведущая она никакая, как актриса не смотрела, все таки про политику должны журналисты вести»;



«Ей бы пироги в „Добром утре“ обсуждать, а не политику !»;



«Слишком мягкая для такого формата», — не унимаются юзеры.

Американский выбор дочери Стриженовой

«Любимые, какое фото! Мои дорогие, многодетные, многосыновные (сочинила новое слово)! На фото не хватает еще одного Петровича — самого старшего моего внука!», — комментировала Стриженова.

Особняк у церкви: почему Стриженовы выбрали Немчиновку и кого потеряли

«Пишу слезами — ушёл из жизни невероятно близкий и родной для меня человек, мама моего мужа, моя свекровь — Любовь Васильевна Стриженова. Я сейчас понимаю, что если бы не она, моя жизнь была бы другой», — в своих соцсетях комментировала утрату ведущая.