Измены, тайное венчание и побег от мужа с ребенком: рухнувшая легенда об «идеальной семье» телеведущей Екатерины Стриженовой
Екатерина Стриженова вызывает у зрителей неприязнь. Красивая, умная, всегда улыбается, говорит правильные вещи, а её семья выглядит образцово-показательной. Так почему же хейтеры столь бурно реагируют на её появление? Есть ли для этого объективные причины и что на самом деле скрывается за ее безупречным образом, расскажет «Радио 1».
Судьба длиною в жизнь: от первой встречи до всенародной любвиЕкатерина Стриженова (девичья фамилия — Токмань) родилась 20 марта 1968 года, одна из самых известных и талантливых телеведущих России. За свою долгую и успешную карьеру она завоевала любовь зрителей. Личная жизнь Екатерины также сложилась удачно: она уже много лет счастлива в браке с единственным мужем, которого полюбила с первых дней знакомства.В их крепкой семье выросли две дочери. Сегодня обе девушки замужем, и одна из них подарила Екатерине троих внуков. На первый взгляд, это биография успешной женщины. Но были ли в ее жизни моменты, которые она предпочла бы не афишировать?
Трагедия, закалившая характерФормирование железного характера Екатерины Стриженовой пришлось на ранние годы. На её долю выпало серьёзное испытание: когда девочке было 6 лет, её отец скончался от онкологического заболевания. Чтобы смягчить удар и отвлечь детей от горя, мама отправила Катю и её сестру в санаторий, откуда она писала письма папе, не зная, что он уже умер."
«Сегодня я думаю, Боже мой, что же пережила моя мама, читая их?.. Она так больше и не вышла замуж после смерти отца, она у нас однолюб. Сейчас я гораздо старше, чем была мама, когда осталась без мужа... Она осталась с двумя детьми в 36 лет. Не представляю, как у нее хватило сил на то, чтобы поднять нас с Викторией», — вспоминала Стриженова в интервью телеканалу 78.ru.После санатория мама отдала её в детский танцевальный ансамбль «Калинка». Именно в ансамбле, по признанию Екатерины, ковался её характер. Строжайшая дисциплина, жёсткие требования к каждому участнику — всё это приучило будущую звезду к порядку, научило держать спину и не бояться трудностей.
«Летом мы отдыхали от гастролей только месяц, а осенью, когда вновь собирались, педагог выстраивала нас и начиналось публичное позорище: кто сколько лишних килограммов набрал. Вот был момент истины, когда тебя в краску вгоняли! С тех пор для меня хорошо выглядеть — это норма», — без ложной скромности говорила артистка.
Желание всё делать безупречноС детства Екатерина привыкла быть лучшей. Она снималась в телепередачах, выступала в танцевальном коллективе, прилежно училась, чтобы не огорчать маму, и даже водила младшеклассников на экскурсии. Ради маминой улыбки и первых оваций она готова была жертвовать беззаботным детством. Игры и прогулки казались пустой тратой времени, когда впереди ждали аплодисменты и признание.
Екатерина вспоминала, как их отправили в пионерский лагерь «Орлёнок» на международный фестиваль танцевальных пар. Она сразу заявила своему партнёру, что без первого места возвращаться в Москву нельзя.
По словам телеведущей, партнёр возненавидел её за то, что каждое утро и каждый вечер она заставляла его тренироваться. Он даже назло завёл роман с девочкой из другого отряда. Но первое место они всё-таки заняли, да ещё и получили приз зрительских симпатий.
История большой любвиНа первый взгляд брак Екатерины и Александра Стриженовых кажется идеальным — долгие годы вместе, дети, внуки, взаимное уважение на публике. Однако существуют факты, позволяющие взглянуть на эту историю совсем иначе. О них чуть позже.
Екатерина и Александр Стриженовы встретились, когда оба были еще совсем юными. Настоящая любовь пришла к ним рано, во время съемок фильма «Лидер». Он стал для них не только дебютом в кино, но и отправной точкой их семейной истории. Юные влюбленные приняли судьбоносное решение: пожениться сразу по достижении совершеннолетия.
Супруги не прочь делиться подробностями своей истории любви, полной неожиданных поворотов: сначала Екатерина и Александр при первой встрече не произвели друг на друга впечатления, но вскоре между ними вспыхнули настоящие чувства. Роман развивался стремительно: уже в 16 лет Александр просил руки Кати у её матери, а сразу после совершеннолетия они поженились, причём сначала было венчание — ночью, втайне от семьи невесты.
«Венчали нас с Сашей ночью, мы договорились, чтобы все было по секрету, попросили даже, чтоб без записей в церковном журнале. Присутствовали только священник, его помощник, матушка, Сашина мама и сестра. А официальная свадьба состоялась через неделю», — признавалась артистка.
Был ли кризис в звёздной семьеЕкатерина Стриженова всегда тщательно оберегала репутацию их идеального брака. Любые мелкие неурядицы — раздражение Александра из-за её бесконечных разговоров по телефону или небрежного отношения к финансам — она преподносила как максимум. Но однажды она все таки поделилась некоторыми подробностями.
В конце 90-х пресса активно трубила о разводе Стриженовых. Как выяснилось позже, слухи имели под собой почву: пара действительно была на грани распада и даже успела пожить раздельно. Отсчёт кризиса пошёл с того момента, когда Александр впервые не встретил супругу с гастролей. А вскоре раздался анонимный звонок — незнакомка назвалась любовницей её мужа.
«Несла всякую чушь. Говорила, что Саша любит только её, а я мешаю их счастью и должна его отпустить. Я, собственно, никого насильно и не держу», — откровенничала Екатерина изданию «7 дней».Екатерина не стала дожидаться продолжения — собрала вещи и вместе с дочерью переехала на съёмную квартиру. Чтобы разобраться в себе, она даже обратилась к психологу. Но услышала неожиданный совет: «Ищите проблему в себе, а не в муже». В итоге главная претензия к Александру свелась к одному — он не уберёг её от того рокового звонка.
«Даже если гипотетически представить, что «там» что-то было, с какой стати я должна была все это выслушивать?! » — высказалась звезда.Но в какой-то момент Екатерина поняла: дальше так жить невозможно, ей словно перекрыли кислород. И тогда, назло обстоятельствам и всем вокруг, она вернулась к мужу.Екатерина признавалась, что всю сознательную жизнь они с Александром прожили вместе, буквально никуда не ходили друг без друга. По её словам, она всегда находилась под присмотром мужа.
После этого в отношениях Стриженовых воцарилась гармония — никаких поводов для сплетен о разладе они больше не давали. Сама Екатерина признавалась, что даже не хочет рассматривать возможность развода.
А незадолго до 57-летия телеведущая и вовсе шокировала поклонников: она заявила, что готова родить третьего ребенка, если супруг поддержит это решение. И, судя по всему, разговор на эту тему действительно был серьёзным.
«Разговаривали с мужем недавно. Он что-то про детей стал говорить. Я сказала: “Если хочешь, пожалуйста, я рожу”», — разоткровенничалась актриса в интервью изданию StarHit.ru.Кто знает, возможно, именно этот трогательный разговор, в котором Екатерина призналась, что ради семьи готова поставить карьеру на паузу, так растрогал Александра, что он в порыве чувств переписал на неё всё, что у него есть.
«А зачем нам брачный контракт? Я в завещании все отписал тебе», — признался Стриженов.
Семейные тайны или работа: зачем Стриженова пошла в психологиюИзвестно, что уже в зрелом возрасте Екатерина Стриженова получила диплом психолога. Официальная версия — чтобы прокачать навыки общения для телевидения. Но нашлись и скептики, которые нашли повод пошептаться: возможно, звезда пыталась разобраться в собственных семейных проблемах. Как бы там ни было, результат налицо — сегодня Екатерина виртуозно отказывает тем, кто докучает просьбами.
«Первое, чему я научилась, - говорить "нет". До этого я часто входила в чьё-то положение, жертвовала собственным временем. Теперь подобные вещи со мной не проходят», — откровенно делилась знаменитость телеканалу 78.ru.
Не в своей тарелкеДолгие годы Екатерина Стриженова была лицом утреннего эфира — её «Доброе утро!» на Первом канале заряжало зрителей позитивом, лёгкими и незамысловатыми сюжетами. После неожиданного появления телеведущей в политическом ток-шоу «Время покажет», публика разделилась.
До сих пор это появление вызывает бурную реакцию: хейтеры уверены, что Стриженова не погружается в тему, не готовится к эфирам и задаёт бестактные вопросы. В соцсетях даже звучали призывы уволить её с канала.
«Как ведущая она никакая, как актриса не смотрела, все таки про политику должны журналисты вести»;Но несмотря на шквал негатива, Екатерина Стриженова осталась в эфире Первого канала. Более того, в том же году программа «Время покажет» была удостоена премии ТЭФИ, а депутат Госдумы Вадим Манукян публично назвал Екатерину эталоном интеллигентности на телевидении.
«Ей бы пироги в „Добром утре“ обсуждать, а не политику !»;
«Слишком мягкая для такого формата», — не унимаются юзеры.
В 2025 году глава государства Владимир Путин подписал документ о присвоении Екатерине Стриженовой и её супругу Александру почётных званий заслуженных артистов Российской Федерации. Первыми тёплые слова в адрес телеведущей и режиссёра прозвучали в студии Первого канала от их коллег. Позже к поздравлениям присоединились друзья и родственники.
Дети Стриженовых также поспешили поздравить родителей с важным событием. Старшая дочь Анастасия призналась, что новость о присвоении почётных званий привела её в настоящий восторг. Младшая, Александра, поделилась в соцсетях трогательным семейным снимком, подписав его: «Сижу между двумя Заслуженными и испытываю огромное чувство гордости!» Присоединилась к поздравлениям и близкая подруга семьи, телеведущая Елена Малышева. Она тепло поздравила чету Стриженовых с государственной наградой и передала пожелания от всей своей семьи. По мнению ведущей программы «Жить здорово», Екатерина и Александр — «заслуженные во всех отношениях».
Американский выбор дочери СтриженовойНедоброжелатели никак не оставят в покое Екатерину Стриженову из-за судьбы её старшей дочери. Девушка получила образование в Великобритании, затем перебралась в США, где вышла замуж и родила троих детей, включая двойняшек. В итоге внуки телеведущей растут в недружественной стране. Сама Екатерина предпочитает игнорировать нападки и продолжает с умилением комментировать фото дочери и внуков в соцсетях.
«Любимые, какое фото! Мои дорогие, многодетные, многосыновные (сочинила новое слово)! На фото не хватает еще одного Петровича — самого старшего моего внука!», — комментировала Стриженова.
Особняк у церкви: почему Стриженовы выбрали Немчиновку и кого потерялиСемейное гнездо Стриженовых расположено в престижном посёлке Немчиновка — месте, облюбованном знаменитостями. Здесь есть всё: живописная природа, речка и всего две минуты до МКАД. Но, как признаются супруги, не роскошь и статус привели их сюда. Главная причина — церковь, в которой они когда-то обвенчались.
Сам особняк скромным не назовешь: двухэтажный дом с просторной гостиной, столовой, кухней и спальнями. Внутри — продуманный до мелочей интерьер, достойный руки профессионального дизайнера. Единственное, что омрачает безоблачную картину, — череда утрат. Сначала не стало матери Екатерины, затем ушли свекровь и свёкор.
«Пишу слезами — ушёл из жизни невероятно близкий и родной для меня человек, мама моего мужа, моя свекровь — Любовь Васильевна Стриженова. Я сейчас понимаю, что если бы не она, моя жизнь была бы другой», — в своих соцсетях комментировала утрату ведущая.В настоящее время Екатерина Стриженова продолжает активно работатьна телевидении.