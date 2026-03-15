«Каково Валерии и семье — трудно представить»: Собчак высказалась о болезни Лерчек

15 марта 2026, 17:52

Ксения Собчак поддержала онкобольную Лерчек и пожелала ей выздоровления

Журналистка Ксения Собчак поддержала блогершу Валерию Чекалину, более известную как Лерчек, которая, по появившейся информации, борется с тяжёлым онкологическим заболеванием. Своими мыслями телеведущая поделилась в социальных сетях.





По словам Собчак, сильные боли начали беспокоить Валерию ещё около года назад и продолжались на протяжении всей беременности. Однако, как утверждает супруг блогерши, из-за домашнего ареста ей якобы не одобряли посещение врачей для полноценной диагностики.



Сейчас, по имеющейся информации, заболевание находится на стадии метастазирования в лёгкие. Кроме того, несколько позвонков начали разрушаться, из-за чего Чекалиной пришлось перенести операцию на позвоночнике.





«Причём сильные боли беспокоили её ещё год назад и на протяжении всей беременности, но, по словам Луиса, из-за домашнего ареста ей не одобряли посещение врача для диагностики. Сейчас же рак на стадии метастазирования в лёгкие, а несколько позвонков начали разрушаться, поэтому она перенесла операцию на позвоночнике. Каково самой Валерии и её семье — трудно представить. Желаю скорейшего выздоровления», — написала Ксения Собчак.