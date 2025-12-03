Измены темпераментной Мордюковой, сын-наркоман и смерть в одиночестве: 16 лет назад не стало Вячеслава Тихонова. Как жил актёр?
16 лет назад не стало выдающегося советского и российского актёра, народного артиста СССР Вячеслава Тихонова. Он создал превосходный образ Макса Отто фон Штирлица в фильме «Семнадцать мгновений весны» и давно стал частью национальной культуры. Однако в его жизни не всё было гладко. Брак с темпераментной Нонной Мордюковой, сын-наркоман и измены. Подробнее о судьбе артиста читайте в материале «Радио 1».
Детство и юность
Вячеслав Тихонов родился 8 февраля 1928 года в Павловском Посаде Московской области в простой рабочей семье: отец трудился механиком, мать была воспитательницей в детском саду. Детство будущего актёра пришлось на тяжёлые предвоенные и военные годы, когда экономические трудности коснулись практически каждого дома.
На момент начала Великой Отечественной войны, Тихонову было всего 13 лет. Его школу переоборудовали под госпиталь, поэтому учёбу пришлось прервать. Родители определили сына в профессиональное училище, где он овладел специальностью токаря, а затем устроился на работу на военный завод.
После освобождения Подмосковья занятия в школах возобновились. Родители мечтали, что сын выберет практическую профессию — станет инженером или агрономом. Но Вячеслав с детства грезил сценой.
Карьера
Театральный путь
В 1944 году Тихонов приехал в Москву и поступил на подготовительные курсы Автомеханического института. Однако уже спустя год понял, что механика — не его путь, и, вопреки воле родителей, попытался поступить во ВГИК. Благодаря нехватке абитуриентов-мужчин в годы войны Тихонова приняли после второго тура. Он учился в мастерской Ольги Пыжиковой и Бориса Бибикова.
Хотя Вячеслав Тихонов и не стал ярко выраженной «театральной звездой», в Театре-студии киноактёра, где он служил около десяти лет, он проявил себя как глубокий и многогранный артист. Несмотря на то, что режиссёры нередко делали акцент лишь на его фактурной внешности, Тихонову всё же удалось раскрыться в ряде заметных ролей.
Особенно выделялись его работы в спектаклях: «Обыкновенное чудо» Эраста Гарина, где он сыграл Медведя, и «Попрыгунья», где он воплотил образ Рябовского
Именно эти роли позволили критикам по-новому взглянуть на талант актёра.
Кино
Уже будучи студентом, Тихонов снялся в фильме Сергея Герасимова «Молодая гвардия», за который был удостоен Сталинской премии. К концу 1950-х его имя стало широко известно, но настоящий всесоюзный успех пришёл после роли Матвея Морозова в картине «Дело было в Пенькове».
Далее последовали: «Майские звёзды» и «На семи ветрах» Станислава Ростоцкого, «Жажда», «Мичман Панин», «Две жизни» и «Оптимистическая трагедия».
Особое место в его фильмографии занимает роль Андрея Болконского в эпопее Сергея Бондарчука «Война и мир». Работа над ролью растянулась на четыре года. Несмотря на народное признание, сам актёр оставался критичен:
«Я считал, что Андрей Болконский в литературе более значительный, чем на экране, и хотел уходить из кино в театр».
Однако именно эта роль стала одной из важнейших в его карьере. Фильм был удостоен премии «Оскар».
Следом Тихонов сыграл учителя Мельникова в трогательной картине «Доживём до понедельника».
А в 1970-е вошёл в историю телевидения, сыграв Штирлица в «Семнадцати мгновениях весны». Позже он повторил сходный образ в сериале «ТАСС уполномочен заявить…».
В числе других значимых работ — «Белый Бим Чёрное ухо», «Они сражались за Родину», «Убить дракона», «По улицам комод водили».
В 1990-е годы актёр снимался реже. Его поздние роли — «Сочинение ко Дню Победы», «Андерсен. Жизнь без любви», а последней стала работа в фильме «Утомлённые солнцем».
Личная жизнь Вячеслава Тихонова
Брак с Нонной Мордюковой
Знакомство с Нонной Мордюковой произошло в 1948 году на съёмках «Молодой гвардии». Изначально это были просто рабочие отношения, но темпераментная Мордюкова первой проявила инициативу. Их отношения развивались стремительно: Нонна забеременела, и молодые актёры решили пожениться.
Позже Мордюкова вспоминала:
«Я сразу поняла, что он мне активно, трагически не нужен. Но ребенок уже появился, и мы, по христианскому обычаю, стали жить вместе. Вернее, не жить, а мучиться — ни ему домой не хотелось, ни мне…».
В 1950 году родился сын Владимир. Но через 13 лет брак распался из-за измен Нонны.
Второй брак
После развода Тихонов несколько лет был один, пока в 1966 году не встретил Тамару Ивановну — филолога, переводчицу с французского. В 1967 году они поженились, в 1969-м у них родилась дочь Анна.
Однако брак оказался непростым. Тамара болезненно ревновала мужа, в семье вспыхивали регулярные конфликты. Со временем актёру даже запретили видеться с сыном от первого брака. На похороны Мордюковой он не пришёл по той же причине.
Хотя супруги оставались вместе до конца жизни, фактически они жили как соседи. В 1990-х Тихонов переехал в загородный дом, спасаясь от постоянных ссор. Единственным верным спутником для него стала собака по кличке Стёпа.
Болезнь и смерть Вячеслава Тихонова
В 1990 году умер сын актёра Владимир. Поговаривали, что причиной могли стать проблемы с сердцем и наркотики. Эта потеря тяжело отозвалась и в судьбе Мордюковой, и в жизни Тихонова.
Сам актёр в 2002 году перенёс инфаркт, затем проблемы с сердцем дали о себе знать в 2007-м. В 2009 году он снова оказался в больнице — потребовалась срочная операция. Несмотря на успешно проведённое вмешательство, сердечная недостаточность вызвала осложнения: отказали почки, потребовалась искусственная вентиляция лёгких.
4 декабря 2009 года Вячеслава Тихонова не стало. Ему был 81 год.
После его смерти лечащий врач сказал:
«Свою роль сыграли и одиночество актера, и отсутствие должного ухода. Если бы рядом с ним были заботливые жена и дочь, этот уход можно было бы отсрочить. Но, увы – они продолжали жить каждая своей жизнью…».
По завещанию Тихонов хотел быть похороненным рядом с сыном Владимиром, но рядом с его могилой находилась могила Нонны Мордюковой. Семья приняла решение захоронить актёра на Новодевичьем кладбище.