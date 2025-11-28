«Заупокойная служба»: Садальский раскритиковал Малахова за эфир к столетию Мордюковой
Актер Станислав Садальский раскритиковал телеведущего Андрея Малахова за программу, посвященную 100-летию Нонны Мордюковой.
В своем Telegram-канале он выразил удовлетворение тем, что не присутствовал на съемках.
«Не эфир, а заупокойная служба. 100 лет великой актрисе, и о чем мы слушаем? […] Почему ни слова о ролях, о работе над ними, о характере, о детстве, о друзьях, о любви? Где анекдоты из жизни? Где песни, которые она любила?» — задался вопросами заслуженный артист РСФСР.Садальский также упрекнул Малахова в том, что в передаче не показали ныне живущих актеров советского и российского кино, работавших с Мордюковой. Актер, известный по фильму «Место встречи изменить нельзя», поделился архивными фотографиями с актрисой и вспомнил, как вместе с ней крестил режиссера картины «На кого Бог пошлет», Владимира Зайкина.