Ксения Качалина (фото: кадр из шоу «Андрей Малахов. Прямой эфир»)

Ксения Качалина – российская актриса, ставшая «лицом поколения» 90-х. Брак с Михаилом Ефремовым и рождение дочери, успешное начало карьеры и работа с мэтрами – всё это в одночасье разрушилось из-за наркотической и алкогольной зависимости. Как доживала последние годы звезда, почему её дочь стала Сергеем* и за что от неё отвернулись соседи – в материале «Радио 1».





От школьницы из Саратова до «лица поколения»

«Когда снимаются постельные сцены, всё должно быть основано на доверии к режиссёру. Если ты подписываешься под этим, ты доверяешь», — объясняла она.

Ксения Качалина (фото: кадр из фильма «Над тёмной водой»)





Её кинематографическое везение распространялось и на партнёров. После дуэта с Янковским актриса вновь оказалась рядом с крупной звездой — Александром Абдуловым. В мелодраме Дмитрия Месхиева «Над тёмной водой» (1993) она исполнила одну из самых своих выразительных ролей. Работа принесла ей первую престижную награду — приз кинофестиваля в Таормине (Италия) за лучшую женскую роль.



«Мне сказали: если ты покажешь лошади, что ты её боишься, ты на неё никогда больше не сядешь», — рассказывала она.

Ксения Качалина (фото: РИА Новости/Галина Кмит)



«Я чётко знала: стоп, играть канонизированного человека, святую, не буду. Она должна быть живым человеком», — делилась Ксения.

Чувства и первые драматические разрывы

Михаил Ефремов и Ксения Качалина (фото: кадр из шоу «Андрей Малахов. Прямой эфир»)



Роковой союз: встреча с Михаилом Ефремовым

Переезд в Индию и зависимость

Анна Мария Ефремова (фото: кадр из шоу «Андрей Малахов. Прямой эфир»)

Стремительное падение и одиночество

«Я привыкла к спиртному и почти не выхожу из дома», – признавалась актриса в эфире ток-шоу в 2018 году.

Жизнь в разрухе

Ксения Качалина (фото: кадр из шоу «Андрей Малахов. Прямой эфир»)

«Мать медленно угасает... Ее разум угасает», – рассказывала о происходящем Анна Мария.

Трагический финал

«Ксения Качалина умерла. Мы недолго учились вместе, мы дружили потом некоторое время. Она была загадкой, панком, сложной и манящей. Это было её и не её время. Ксюша не умела приспосабливаться. Она была умнее и слабее времени одновременно. Её больше нет», – написал Агранович в личном блоге.