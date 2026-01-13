«Я созрела»: Светлана Степанковская рассказала о личной жизни и желании завести детей
Актриса Светлана Степанковская поделилась планами на семью и детей
Актриса Светлана Степанковская, известная по сериалам «Первый номер» и «13‑я клиническая. Начало», впервые откровенно рассказала о своей личной жизни.
В беседе с Леди Mail артистка призналась, что на данный момент у неё нет избранника, но она уже готова к созданию семьи и рождению детей.
Светлана отметила, что её взгляды на семейную жизнь изменились за последний год. Ранее она не считала брак и детей обязательными для счастья, однако теперь готова к новым жизненным этапам.
«Пришло время, когда я созрела для семьи и для детей», — подчеркнула актриса.Степанковская добавила, что ищет достойного и интересного партнёра, не исключая возможности встретить его через интернет.