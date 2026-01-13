Светлану Лободу могут признать террористкой и экстремисткой
Светлана Лобода оказалась под угрозой юридических последствий после выступления на частном празднике экс-руководителя российской угольной отрасли Елены Дробиной.
Как сообщает Mash, 11 января певица развлекала гостей дня рождения Дробиной на Пхукете, а гонорар составил около 15 млн рублей. Отметим, что 6 января Лобода также дала отдельный концерт для русскоязычных релокантов на острове.
Общественные организации направили обращения в Генпрокуратуру с просьбой проверить Лободу и рассмотреть возможность включения её в список террористов и экстремистов. Аналогичная проверка запрашивается и для Дробиной, поскольку, по мнению инициаторов, деньги за выступление могли быть использованы для поддержки ВСУ — Лобода ранее заявляла о финансировании украинской армии.
Ситуацию уже раскритиковали в депутатском корпусе и регионах. Глава ФПБК Бородин отметил, что заказывать украинскую артистку во время СВО недопустимо, особенно учитывая запрет Лободы на въезд в Россию сроком на 50 лет.
Читайте также: *принадлежит Meta, запрещённой в России