Андрей Малахов назвал самую дорогую вещь в своем доме

13 января 2026, 16:38

Телеведущий Малахов заявил, что самой дорогой вещью в его доме является люстра

Андрей Малахов (Фото: Telegram @and_malakhov)

Телеведущий Андрей Малахов раскрыл, что самым дорогим предметом интерьера в его доме является люстра из Дома кино. Об этом пишет «Пятый канал».