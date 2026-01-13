Андрей Малахов назвал самую дорогую вещь в своем доме
Телеведущий Малахов заявил, что самой дорогой вещью в его доме является люстра
Телеведущий Андрей Малахов раскрыл, что самым дорогим предметом интерьера в его доме является люстра из Дома кино. Об этом пишет «Пятый канал».
Малахов подчеркнул, что в настоящее время наблюдается растущий интерес к коллекционированию предметов интерьера. Особую ценность представляют уникальные изделия, созданные в единственном экземпляре.
В коллекции шоумена самой ценной вещью является люстра под названием «Арктика». Стоимость этого предмета Малахов предпочел не разглашать. Он отметил, что приобрел люстру во время сноса Дома кино, где она раньше висела при входе в здание.
