Изменил жене с молодой журналисткой, похудел на 30 кг и угощал Елизавету II: путь шефа Константина Ивлева. Почему он закрыл все свои рестораны?
Константин Ивлев — фигура, мимо которой в российской гастрономии и на телевидении пройти невозможно. Его называют «поваром всея Руси», русским Гордоном Рамзи и главным шефом страны. 12 января ему исполнится 52 года. Как выпускник ПТУ стал кумиром миллионов, чем он угощал королеву Елизавету II, почему закрыл все свои рестораны и какую цену заплатил за личное счастье – читайте в материале «Радио 1».
Детство и юность
Константин Витальевич Ивлев родился 12 января 1974 года в Москве. Его отец служил в КГБ, поэтому значительную часть детства — с семи до двенадцати лет — Константин провел за границей. Вернувшись в СССР, он резко выделялся среди сверстников: заграничные вещи, иной взгляд на мир и непривычные манеры стали причиной насмешек. В школе будущий шеф получил прозвище «гусёк» — за худобу, светлые волосы и длинную шею.
Учеба Ивлеву давалась тяжело. Он не скрывал, что был двоечником, поэтому после девятого класса решил не продолжать школьное образование. При этом дома он с удовольствием помогал матери на кухне, и именно там проявилась его настоящая страсть. Хотя в юности Константин мечтал пойти по стопам отца и сделать карьеру в органах, распад СССР перечеркнул эти планы.
По совету отца, убежденного, что «люди при любой власти будут хотеть есть и пить», Ивлев поступил в поварское ПТУ № 19. Там его учили не высокой гастрономии, а строгим ГОСТам и советской кухонной дисциплине. После окончания училища он отслужил в армии, где окончательно убедился в своем призвании: оказавшись в наряде на кухне, сумел доказать, что даже армейское меню может быть вкусным.
Начало карьеры и путь к статусу шефа
Вернувшись из армии, Ивлев начал с самого низа — столовой при институте, где за пару часов нужно было накормить до двух тысяч человек. Этот период он позже называл жестким, но крайне полезным: там он научился скорости, выносливости и управлению коллективом.
Дальше карьера развивалась стремительно. Работа в ресторане «Стейк хаус», затем — легендарный «Ностальжи», где трудился мишленовский шеф Патрик Пажес, стала для Ивлева настоящей школой профессионализма. Уже в 24 года он занял пост шеф-повара ресторана «Репортер».
В 2000 году Константин впервые заявил о себе на профессиональном уровне, заняв призовое место на кулинарном чемпионате России. В последующие годы он трижды получал звание «Шеф года» по версии авторитетных изданий, сотрудничал с Аркадием Новиковым и активно обучался за рубежом — в Европе и США.
Одним из символов его профессионального признания стало участие в международном форуме, где Ивлев готовил для королевы Великобритании Елизаветы II. В меню вошли салат оливье с перепёлкой и тартар из печени трески — интерпретация русской кухни в современном прочтении.
Телевидение и всенародная известность
Накопив опыт, Ивлев решил делиться знаниями. Вместе с Юрием Рожковым он открыл кулинарную школу Ask the Chef и стал одним из первых, кто заговорил о необходимости переосмысления русской кухни. Так появилась передача «Спросите повара», а затем и другие проекты.
Настоящий прорыв произошел на телеканале «Пятница!». Шоу «На ножах», «Адская кухня», «Битва шефов», «Маша и Шеф» сделали Ивлева звездой федерального масштаба. Его жесткая манера общения, эмоциональность и прямолинейность вызывали одновременно восторг и раздражение, но равнодушных не оставляли.
Ивлев показал, что ресторан — это не только кухня, но и бизнес, дисциплина и ответственность. Он не скрывал, что предпочитает «кнут» прянику, считая жесткость единственным способом достучаться до непрофессионалов.
Личная жизнь и громкий развод
Со своей первой женой Марией Константин познакомился еще в 1990-х. История была простой и почти романтической: он подвез девушку, и с тех пор они не расставались. В браке родились сын Матвей и дочь Маруся. Со стороны семья выглядела образцовой.
Все изменилось в 2020 году, когда стало известно об измене Ивлева. Его роман с молодой журналисткой Валерией Куденковой привел к громкому разводу. Скандал сопровождался публичными заявлениями, конфликтом из-за алиментов и отчуждением со стороны детей и родителей шефа. Мария открыто называла поступок мужа предательством, сам Ивлев утверждал, что брак давно себя исчерпал.
Со временем отношения с детьми частично наладились: сын стал работать в проектах отца, дочь появилась с ним в телевизионном шоу.
Новая семья и перемены
Со второй женой Валерией Ивлев познакомился случайно — на рынке, где девушка эффектно ела черешню. Роман развивался стремительно: предложение было сделано через несколько дней, вскоре состоялась свадьба. В 2022 году у пары родилась дочь Ника.
В новых отношениях Ивлев заметно изменился: перешел к более здоровому образу жизни, похудел на 30 килограммов и стал чаще говорить о возрасте и самочувствии. Готовкой в семье по-прежнему занимается только он — Валерии шеф это делать запретил после неудачной яичницы.
Константин Ивлев сегодня
Сегодня у Ивлева нет собственных ресторанов — он сознательно закрыл их, объясняя это тем, что ему интереснее создавать концепции и проекты, а не управлять заведениями. При этом его доходы остаются высокими: он востребован в рекламе, на телевидении и на гастрономических мероприятиях.