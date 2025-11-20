20 ноября 2025, 21:53

Ольга Вашурина (фото: Telegram @vashourina_olga)

Ольга Вашурина – российская телеведущая, кондитер и блогер. Она прошла путь от участницы телешоу «Кондитер» до соведущей Рената Агзамова. Как ей удалось похудеть на 20 килограммов, зачем она вышла замуж за Прохора Шаляпина и что думает о критике Анастасии Волочковой – в материале «Радио 1».





Содержание «Я пришла на проект, у которого ещё не было названия» Ольга Вашурина о похудении на 20 килограммов «Свадьба» с Прохором Шаляпиным Критика Анастасии Волочковой Отношение к шеф-повару Константину Ивлеву

«Я пришла на проект, у которого ещё не было названия»

Ренат Агзамов и Ольга Вашурина (фото: Telegram @vashourina_olga)



«Когда я решила пойти на шоу, у проекта даже не было названия. Помню, как редакция выбирала между двумя вариантами: «Король кейков» и «Король тортов». И я даже не знала, что ведущим будет Ренат Агзамов. Мы абсолютно ничего не знали, кроме вводных о «стандартном кондитерском конкурсе», – вспоминает Вашурина в интервью порталу «Страсти».

«Участие в проекте стало для меня способом сменить обстановку, выйти из «мира пелёнок» и погрузиться в новую атмосферу. А когда я столкнулась с Ренатом, то поняла, что он требует максимум вовлечённости. Мне очень хотелось доказать именно ему, что на этом проекте я лучшая и достойна победы. Он старался балансировать между тиранией и благословением. Наверное, такие немного «абьюзивные» отношения – мой идеал, поэтому мы с ним уже много лет работаем вместе. Его критика сильно мотивировала», – отметила кондитер.

Ольга Вашурина с дочерьми (фото: Telegram @vashourina_olga)



Ольга Вашурина о похудении на 20 килограммов

«Знаю много миниатюрных девушек-кондитеров! Раньше думала, что они просто ведьмы (смеётся). За последние несколько лет я похудела более чем на 20 кг. Всё реально, если соблюдать баланс КБЖУ, заниматься спортом и поддерживать режим сна. Тогда на дегустации вы не съедите целый кусок торта, а лишь его попробуете», – подчеркнула Вашурина.

Ольга Вашурина (фото: Telegram @vashourina_olga)



«Свадьба» с Прохором Шаляпиным

«Мы с Прохором жили бы в параллельных мирах, если бы не проект. Он – о светских раутах, я – о гастрономии. Никогда бы не подумала о нём в романтическом ключе. Но он очаровывает: лёгкостью, вниманием, юмором», – высказалась о звезде Вашурина.

Прохор Шаляпин и Ольга Вашурина (фото: Telegram @vashourina_olga)

«Он артист на 100%, живёт в образе и, кажется, уже сам забыл, какой он настоящий. Но он искренний, живой, эмоциональный, немного старомодный – в хорошем смысле. Думаю, он может быть прекрасным другом», – отметила повар.

Критика Анастасии Волочковой

«Я не считаю это критикой, это её личное мнение. Она живёт в своей парадигме, где нет места таким людям, как я, – и это нормально. Меня не задевают чужие оценки, только ложь. Если обо мне перевирают факты – тогда включается моё альтер-эго и я защищаю свою правду», – высказалась Вашурина.

Ольга Вашурина (фото: Telegram @vashourina_olga)



Отношение к шеф-повару Константину Ивлеву

«Костя – огромный профессионал и очень харизматичный человек, отношусь к нему с уважением. Как мужчина он, конечно, интересен, но у меня есть принцип: не рассматриваю коллег в романтическом плане. И вообще, мне интересны люди, не связанные с нашей сферой», – заявила о коллеге Вашурина.