Вышла замуж за Шаляпина, похудела на 20 кг и попала под горячую руку Волочковой: как живёт ведущая «Кондитера» Ольга Вашурина
Ольга Вашурина – российская телеведущая, кондитер и блогер. Она прошла путь от участницы телешоу «Кондитер» до соведущей Рената Агзамова. Как ей удалось похудеть на 20 килограммов, зачем она вышла замуж за Прохора Шаляпина и что думает о критике Анастасии Волочковой – в материале «Радио 1».
«Я пришла на проект, у которого ещё не было названия»
Победа в первом сезоне шоу «Кондитер» стала для Ольги отправной точкой, но путь к ней был не простым.
Ольга признаётся, что решающим фактором послужила, как ни странно, усталость. На тот момент она была в декрете с двумя маленькими детьми и мечтала вырваться хотя бы на время из замкнутого круга рутинных бытовых дел.
«Участие в проекте стало для меня способом сменить обстановку, выйти из «мира пелёнок» и погрузиться в новую атмосферу. А когда я столкнулась с Ренатом, то поняла, что он требует максимум вовлечённости. Мне очень хотелось доказать именно ему, что на этом проекте я лучшая и достойна победы. Он старался балансировать между тиранией и благословением. Наверное, такие немного «абьюзивные» отношения – мой идеал, поэтому мы с ним уже много лет работаем вместе. Его критика сильно мотивировала», – отметила кондитер.
Ольга Вашурина о похудении на 20 килограммов
«Знаю много миниатюрных девушек-кондитеров! Раньше думала, что они просто ведьмы (смеётся). За последние несколько лет я похудела более чем на 20 кг. Всё реально, если соблюдать баланс КБЖУ, заниматься спортом и поддерживать режим сна. Тогда на дегустации вы не съедите целый кусок торта, а лишь его попробуете», – подчеркнула Вашурина.
Ольга рассказала, что занимается пауэрлифтингом. А во время дегустации десертов берёт только маленькие кусочки, поскольку их достаточно для вкусовой памяти.
«Свадьба» с Прохором Шаляпиным
Летом 2025 года Вашурина стала участницей шоу «Свадьба вслепую», где её партнёром стал шоумен Прохор Шаляпин.
«Мы с Прохором жили бы в параллельных мирах, если бы не проект. Он – о светских раутах, я – о гастрономии. Никогда бы не подумала о нём в романтическом ключе. Но он очаровывает: лёгкостью, вниманием, юмором», – высказалась о звезде Вашурина.
И хотя реальный роман между ними так и не возник, Ольга не скрывает, что Шаляпин оставил о себе очень тёплое впечатление.
«Он артист на 100%, живёт в образе и, кажется, уже сам забыл, какой он настоящий. Но он искренний, живой, эмоциональный, немного старомодный – в хорошем смысле. Думаю, он может быть прекрасным другом», – отметила повар.
Критика Анастасии Волочковой
Заявление балерины, назвавшей Ольгу «несоответствующей Прохору», не стало для Вашуриной ударом.
«Я не считаю это критикой, это её личное мнение. Она живёт в своей парадигме, где нет места таким людям, как я, – и это нормально. Меня не задевают чужие оценки, только ложь. Если обо мне перевирают факты – тогда включается моё альтер-эго и я защищаю свою правду», – высказалась Вашурина.
Отношение к шеф-повару Константину Ивлеву
Ольга призналась, что очень уважает Ивлева, как профессионала, однако строить с ним романтические отношения не намерена.
«Костя – огромный профессионал и очень харизматичный человек, отношусь к нему с уважением. Как мужчина он, конечно, интересен, но у меня есть принцип: не рассматриваю коллег в романтическом плане. И вообще, мне интересны люди, не связанные с нашей сферой», – заявила о коллеге Вашурина.