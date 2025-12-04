«Поверхностная, примитивная бабёнка»: как живет ведущая «Ревизорро» Елена Летучая и сколько она заработала на проекте?
Елена Летучая много лет оставалась одной из самых заметных фигур российского телевидения. Широкую известность ей принесло участие в проекте «Ревизорро», где журналистка построила яркий образ строгого и принципиального ревизора. После скандала с американской визой в 2023 году её репутация ухудшилась. 5 декабря Летучей исполняется 47 лет. Как развивается её карьера, что известно о личной жизни ведущей и почему у нее до сих пор нет детей, расскажет «Радио 1».
Биография Елены Летучей: ранние годы и образованиеЕлена Летучая родилась 5 декабря 1978 года в Ярославле в семье инженеров. Родители не были связаны с телевидением, зато с детства старались развивать дочь: в пять лет её отдали в секцию фигурного катания, где она действительно показывала высокие результаты.
Планы на спорт оборвал переезд семьи на Дальний Восток. Детство и юность будущей звезды прошли в Тынде — городе, который называют «столицей БАМа». Вспоминая те годы, Летучая рассказывала, что носила с собой газовый пистолет, чтобы защищаться от диких животных.
После школы Летучая мечтала стать архитектором и переехать в Ленинград, но семья настояла на более «практичной» профессии. В итоге она поступила в Благовещенский финансово-экономический колледж. Жить приходилось в общежитии, где Елена делила комнату с несколькими однокурсницами. Отношения с комендантом были напряжёнными — студенток часто не пускали после дискотеки.
«"Летучая! После 12 часов не пущу!". Но мы скулили под дверью, и нас пропускали», — рассказывала она.Окончив колледж, она отправилась в Москву и поступила в институт путей сообщения, совмещая учёбу с подработками.
Лена Летучая до телевидения: работа в РЖД и «Газпроме»Первым серьёзным местом работы Елены стала Ярославская дирекция РЖД, где она трудилась финансистом. Пять лет стабильной работы, достойная зарплата — но никакого ощущения собственного пути.
«На родине, в Ярославле, я работала финансистом в РЖД, в дирекции по обслуживанию пассажиров. Я проработала там пять лет, если не больше, а потом поняла, что не могу там жить, маленький город не для меня», —Позже она получила предложение перейти в «Газпром» на должность экономиста. Вокруг её трудоустройства ходили слухи, что она получила работу на особых правах, но сама Летучая уверяла, что прошла обычное собеседование. Несмотря на высокую должность, удовлетворённости работа тоже не приносила.
делилась телеведущая.
«В 27 лет я работала финансистом в корпорации, была самостоятельна, родители мной гордились. Но на самом деле я не видела смысла в том, что делала, перестала мечтать и была в отчаянии. Я наблюдала за людьми, которым нравилась их профессия, и хотела иметь такую же искру в глазах», — вспоминала Летучая.Спустя четыре года она уволилась, решив полностью изменить профессию.
Первые шаги на телевиденииНакануне своего 29-летия Летучая поступила в школу «Останкино» и закончила обучение, но мгновенного успеха не случилось. Первое время она жила в съёмной квартире, которая была в настолько плохом состоянии, что девушке было стыдно пригласить в нее друзей. Елена бралась за любые подработки.
«Я очень весёлый, открытый человек, всегда могу найти выход из любой ситуации, но даже у меня в какой-то момент опустились руки: я просто плакала в своей маленькой квартире и не знала, что делать дальше», — рассказывала журналистка.Первым героем её журналистской работы стал художник Никас Сафронов — интервью вышло неудачным, и Летучая всерьёз задумалась, стоит ли продолжать. Однако постепенно она начала двигаться вперёд: работала редактором на ВГТРК, позже попала в команды «Пусть говорят» и «Сегодня вечером».
«Ревизорро»: путь к славе и рекордные гонорарыВ 2014 году судьбоносная встреча изменила карьеру Летучей. Руководство телеканала «Пятница!» искало ведущую для нового проекта — и, отчаявшись, решило попробовать Елену. По словам генерального директора Николая Картозии, её образ сочетал в себе мягкость и железную волю.
С первого же выпуска Летучая стала лицом «Ревизорро». Зрители быстро поверили в её принципиальность и независимость. При этом у ведущей был речевой дефект — она не выговаривала звук «р», которого в названии проекта целых три. Первые эфиры она обходила это хитростью: не озвучивала название шоу. А позже занялась речевой практикой.
Проект стал хитом: в 2016 году программа получила две премии ТЭФИ, а Летучая — сразу несколько личных наград. Её заработок вырос со стандартных 50 тыс. рублей до примерно пять миллионов рублей в месяц.
Позднее продюсеры признались, что в создание её образа «строгой ревизорши» было вложено около двух миллионов долларов.
Почему Летучая ушла из «Ревизорро»Несмотря на успех, работа выматывала Елену. Жёсткий график — по пять-шесть перелётов в неделю — привёл к обострению хронических болезней. Стресс повлиял на здоровье: начали выпадать волосы, появились проблемы с внутренними органами.
«Я не спала по несколько дней, работала без отпусков и в какой-то момент начала разваливаться на маленькие винтики», — вспоминала Елена.Помимо этого, ведущей регулярно поступали угрозы от недовольных владельцев заведений. По одной из версий, её раздражали и постоянные «сливы» маршрутов съёмок.
В итоге Летучая покинула проект, решив восстановить здоровье и попробовать себя в новых форматах.
Неудачные проекты и переход на другие каналыПосле «Ревизорро» Елена попыталась закрепиться в других форматах, но дальнейшая карьера складывалась значительно сложнее. Проект «Стройняшки» не получил отклика у аудитории, зрители не хотели видеть ее даже в качестве приглашенного гостья. Переход на Первый канал тоже не принёс ожидаемых результатов — шоу «Летучий отряд» закрыли.
В 2022 году СТС запускал обновлённый формат программы «Снимите это немедленно». Летучая готовилась стать одной из ведущих, но ушла в день премьеры, узнав, что проект построен вокруг Александра Рогова.
«Мы начинаем съёмки, и на пятый день я случайным образом узнаю, что мы снимаем программу с другим концептом, и мы вернулись к старому формату Александра. Мне показали название программы — "Рогов+"», — заявила телеведущая.
Личная жизнь Лены Летучей: брак, дети и отношение к материнствуВ 2016 году Елена вышла замуж за бизнесмена и бывшего полицейского Юрия Анашенкова. У него есть двое сыновей от предыдущих отношений.
Пара познакомилась благодаря сотрудничеству её программы с охранным агенством Юрия. Позже появились слухи о том, что Летучая якобы «увела» мужчину из семьи, но ведущая неоднократно отрицала подобные утверждения.
Вопрос о детях Елена считает некорректным и болезненным. Она лишь однажды призналась, что они с мужем хотели бы девочку.
«Да, мы работаем над тем, чтобы у нас были и общие дети. Хотели бы девочку, потому что дома два пацана, одному уже почти 14, другому — 12. Муж говорит: "Хочу девочку, чтобы её можно было тискать"», — делилась Летучая.При этом телеведущая уверена: давление общества на женщин из-за темы материнства разрушает жизнь многим. У пары есть собака породы акита.
Скандал с американской визой и реакция подписчиковВ ноябре 2023 года Летучая поделилась новостью о получении трёхлетней визы США. Аудитория восприняла это как попытку эмигрировать, считая, что Летучая предела Родину. Комментарии с обвинениями посыпались мгновенно.
Телеведущая попыталась объяснить, что поездки связаны с путешествиями, а не сменой гражданства, но было поздно: шквал критики разросся. Пользователи обвиняли её в «непатриотичности», напоминали, что она зарабатывает в России, а тратить якобы будет за границей. Некоторые призывали её больше не возвращаться.
Лена Летучая сейчасНесмотря на падение популярности, Летучая продолжает вести активную светскую жизнь: путешествует, останавливается в премиальных отелях, пытается запускать новые проекты. Её YouTube-канал стартовал в 2023 году, но особого успеха не получил.
Весной 2024 года ведущая перенесла операцию на ноге после травмы, полученной на отдыхе. Тем не менее, она продолжила выходить в свет, появившись на одном из мероприятий на костылях, украшенных стразами. Осенью того же года Летучая вернулась на канал «Пятница!» уже в роли генерального продюсера отдела журналистских расследований.
Критика психолога Вероники СтепановойВ сентябре 2024-го психолог и блогер Вероника Степанова выпустила резонансный ролик, в котором резко раскритиковала Летучую. По её мнению, ведущая не смогла доказать свою медийную состоятельность без больших вложений и продюсерской машины, а также выглядит поверхностной и «несмышлёной».
«В человека вложили два миллиона долларов. Летучую педалировали на каждом углу, кругом шла реклама. Я посмотрела её просмотры в соцсетях… Ну, кот наплакал! Она не набрала миллиард просмотров сама, без продюсера, без вложений. Она довольно поверхностная бабёнка, скучноватая, примитивная и такая, ну как сказать… Есть люди, которые неплохо в школе учились, но у них совершенно нет какой-то житейской смекалки, даже элементарной логики», — сказала Степанова.