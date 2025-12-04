04 декабря 2025, 16:01

Елена Летучая (фото: РИА Новости / Екатерина Чеснокова)

Елена Летучая много лет оставалась одной из самых заметных фигур российского телевидения. Широкую известность ей принесло участие в проекте «Ревизорро», где журналистка построила яркий образ строгого и принципиального ревизора. После скандала с американской визой в 2023 году её репутация ухудшилась. 5 декабря Летучей исполняется 47 лет. Как развивается её карьера, что известно о личной жизни ведущей и почему у нее до сих пор нет ​детей, расскажет «Радио 1».





Содержание Биография Елены Летучей: ранние годы и образование Лена Летучая до телевидения: работа в РЖД и «Газпроме» Первые шаги на телевидении «Ревизорро»: путь к славе и рекордные гонорары Почему Летучая ушла из «Ревизорро» Неудачные проекты и переход на другие каналы Личная жизнь Лены Летучей: брак, дети и отношение к материнству Скандал с американской визой и реакция подписчиков Лена Летучая сейчас Критика психолога Вероники Степановой Возвращение к формату ревизий: новый проект на «Пятнице!»

Биография Елены Летучей: ранние годы и образование

Елена Летучая (фото: Instagram* / elenapegas)



«"Летучая! После 12 часов не пущу!". Но мы скулили под дверью, и нас пропускали», — рассказывала она.

Лена Летучая до телевидения: работа в РЖД и «Газпроме»

«На родине, в Ярославле, я работала финансистом в РЖД, в дирекции по обслуживанию пассажиров. Я проработала там пять лет, если не больше, а потом поняла, что не могу там жить, маленький город не для меня», —

делилась телеведущая.

«В 27 лет я работала финансистом в корпорации, была самостоятельна, родители мной гордились. Но на самом деле я не видела смысла в том, что делала, перестала мечтать и была в отчаянии. Я наблюдала за людьми, которым нравилась их профессия, и хотела иметь такую же искру в глазах», — вспоминала Летучая.

Первые шаги на телевидении

«Я очень весёлый, открытый человек, всегда могу найти выход из любой ситуации, но даже у меня в какой-то момент опустились руки: я просто плакала в своей маленькой квартире и не знала, что делать дальше», — рассказывала журналистка.

Елена Летучая (фото: Instagram* / elenapegas)



«Ревизорро»: путь к славе и рекордные гонорары

Почему Летучая ушла из «Ревизорро»

«Я не спала по несколько дней, работала без отпусков и в какой-то момент начала разваливаться на маленькие винтики», — вспоминала Елена.

Неудачные проекты и переход на другие каналы

Елена Летучая (фото: Instagram* / elenapegas)



«Мы начинаем съёмки, и на пятый день я случайным образом узнаю, что мы снимаем программу с другим концептом, и мы вернулись к старому формату Александра. Мне показали название программы — "Рогов+"», — заявила телеведущая.



Личная жизнь Лены Летучей: брак, дети и отношение к материнству

«Да, мы работаем над тем, чтобы у нас были и общие дети. Хотели бы девочку, потому что дома два пацана, одному уже почти 14, другому — 12. Муж говорит: "Хочу девочку, чтобы её можно было тискать"», — делилась Летучая.

Скандал с американской визой и реакция подписчиков

Лена Летучая сейчас

Елена Летучая с мужем (фото: Instagram* / elenapegas)



Критика психолога Вероники Степановой

«В человека вложили два миллиона долларов. Летучую педалировали на каждом углу, кругом шла реклама. Я посмотрела её просмотры в соцсетях… Ну, кот наплакал! Она не набрала миллиард просмотров сама, без продюсера, без вложений. Она довольно поверхностная бабёнка, скучноватая, примитивная и такая, ну как сказать… Есть люди, которые неплохо в школе учились, но у них совершенно нет какой-то житейской смекалки, даже элементарной логики», — сказала Степанова.

Возвращение к формату ревизий: новый проект на «Пятнице!»